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ألأمارات تكشف عن أول مشروع لأستخراج ألمياه من ألهواء فقط!

ألأمارات تكشف عن أول مشروع لأستخراج ألمياه من ألهواء فقط!

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في أغسطس من هذا العام ، ستشهد مدينة مصدر في أبوظبي أول مشروع تجاري مستمر لإنتاج المياه في العالم يستخدم الطاقة المتجددة لجعلها مشروعًا خالٍ من الكربون.

و يقع هذا المشروع المبتكر في مدينة مصدر ، أبو ظبي ، وستديره شركة أكيوفوم ومقرها الولايات المتحدة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الإطار التالي: اتفاقية البحث والتطوير معا. سيركز المشروع على اختبار وتقييم أداء تقنية الهواء إلى الماء التي طورتها Acufoam في تطبيقات واسعة النطاق وتعتمد على الطاقة المتجددة ، واستكشاف إمكانية تطبيق التكنولوجيا في مشاريع المياه المستدامة الحالية أو المستقبلية.

تعتمد تقنية استخراج المياه من الهواء على الطاقة المتجددة ، ويعد المشروع مكملاً هامًا للمشاريع المستدامة والمبتكرة الواعدة الجارية في مدينة مصدر.

ستساعد هذه التكنولوجيا الخالية من الكربون في توفير المياه ، وهو مطلب أساسي لبناء مستقبل أخضر ، وستساعد أيضًا في دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، والذي يتطلب ضمان توافر المياه وإدارتها بشكل مستدام وتقديم الخدمات الصحية للجميع.

و ستساعد تقنية إنتاج المياه من الهواء أيضًا في دعم السوق الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب عالمي يزيد عن 25٪ ، وستنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 30٪. وفقًا لتقرير صادر عن “Global Market Insights” ، فإن إحدى أكثر المناطق حرارة في العالم تشهد طلبًا متزايدًا على المياه.

أكد عبد الله بالعلاء ، المدير التنفيذي لإدارة التنمية الحضرية المستدامة في مصدر ، أن الحفاظ على المياه هو مطلب أساسي لضمان صحة وسلامة الإنسان والبيئة ، وكذلك إنتاج الغذاء والطاقة ، وأكد أن التنمية تساعد على ضمان مياه آمنة.

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