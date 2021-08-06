اطلاق صواريخ على شمالي اسرائيل وميليشيا حزب الله اللبناني تعلن مسؤوليتها

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 10 صواريخ، أُطلقت، اليوم الجمعة، من لبنان، على شمالي إسرائيل.

وقال الجيش ، انه ” تم إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية”.

وذكر أن منظومة الدفاع الجوي، اعترضت معظم القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة وغير مأهولة.

وأضاف ، إن البلدات المجاورة للحدود اللبنانية، تعيش “حالة اعتيادية كاملة”.

من جهتها، قالت القناة الإخبارية ” 13″ إن الجيش الإسرائيلي، بدأ بقصف مواقع في لبنان أطلقت منها النيران.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي، قد قال في وقت سابق، إن صافرات الإنذار أطلقت، الجمعة، في عدة بلدات إسرائيلية في شمالي البلاد.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب “تم تفعيل إنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان”.

في الاطار ، أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني ، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ على شمالي إسرائيل.

وقالت في بيان “تم قصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا، بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم”.

وأضاف الحزب ، أن القصف “جاء رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي”.

بدوره ، الجيش اللبناني استنفر قواته في المنطقة الحدودية مع اسرائيل ويجري دوريات مكثفة بحثا عن مطلقي الصواريخ.

فيما أشار الجيش إلى أن أهالي المنطقة عثروا على شاحنة يوجد عليها منصة لإطلاق الصواريخ.

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