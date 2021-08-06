الاثار السلبية للرشوة على المجتمع

المحامية

مريم كريم هاشم الخالدي

لاشك بان جريمة الرشوة هي حجر العثرة والعائق امام تطبيق القانون فهي المرض الذي ينخر ركائز المجتمع وان تفشيها وتحت مسميات عدة تؤدي الى تدمير مجتمع باسره وقد يتعدى الامر ذلك الى انهيار الدولة ومؤسساتها بالكامل بسبب الرشوة والفساد وقد يدفع الى هذه الجريمة ضعف النفس الامارة بالسوء فتوقع اصحابها في مستنقع الرذيلة فيقوم بالإتجار بوظيفته وكأنها مصدر رزق له وللرشوة الكثير من الاثار السلبية على الفرد والمجتمع بالإضافة الى اثارها السلبية والمضرة بالتنمية الاقتصادية في الدولة حيث ان شيوع الجريمة في المجتمع يؤدي الى قطع العلاقات بين افراده اذ يصبح التعامل ماديا وتشيع في المجتمع روح المنفعة لا روح الواجب وان المجتمع الذي يحس بانه لا ينال حقه الا بالرشوة تضيع فيه الموازين وتنهار القة ويزداد فيه الشك ويصبح ناقما على حكومته وغير واثق بها لذا وجب على الدولة حماية ثقة الافراد بأعمال الدوائر والمؤسسات الحكومية وان هدر حقوق الناس وتضيعها عن طريق تقديم الرشاوي لمن وكلت لهم مصالح الناس وان الرشوة تؤدي الى تدمير حياة افراد المجتمع وذلك عندما تحدث الرشوة في قطاع انتاج الادوية او الغذاء فان الاثر يتجه الى تدمير صحة افراد المجتمع وقد يظهر الاثر المدمر للرشوة في مشاريع البناء الكبيرة والرشوة تدمر اخلاق افراد المجتمع فينتشر الاهمال و اللامبالاة والتسيب وضعف الانتماء والاحباط في العمل وكل ذلك يعتبر عقبة امام انجاز التنمية والاستثمار وللرشوة اثرها على كفاءة الجهاز الانتاجي ونجد من الضروري اعادة النظر في عقوبة الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي حيث انها لا تنسجم مع واقع وخطورة هذه الجريمة واثرها على المجتمع و ما تسببه من هدم هيكلية مجتمع باسره واضافة عقوبة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن ثبت انه ارتكب جريمة الرشوة ولكي تتم مكافحة الرشوة فان من الضروري الابتعاد عن الاساليب التقليدية في العمل بالمكتبي والتوجه نحو التقنيات الحديثة في العمل الاداري وتقليل التماس بين الموظف والمواطن .

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