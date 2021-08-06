الخارجية: إجراءات تحقيقيّة اتخذت بشأن عمليات تهريب المواطنين والإيقاع بهم في مصير مجهول

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات تحقيقيّة بشأن عمليات تهريب المواطنين والإيقاع بهم في مصير مجهول.

وقالت الخارجية في بيان “تتابعُ الوزارة باهتمام موضوعة المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنها من مخاطرَ كانت ولاتزال هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم، وإذ نُجَدّدُ الدعوة للمواطنينَ العراقيين أن لايقعوا في شِراك هذه المجموعات، نُشيرُ إلى أن الحكومةَ العراقيَّة إتخذتْ مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من إستغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول”.

وأضاف “في هذا السياق تلقّى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اليوم الجُمعة، عدّة إتصالات من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الإتحاد الأوروبي، وغابريليوس لاندسبيرغيس وزير خارجيَّة ليتوانيا، وإدغار رينكيفيتش وزير خارجيَّة لاتفيا”.

وأكدَّ الوزير خلال هذه الاتصالات أن “القوانين العراقيَّة تكفل حريّة السفر للمواطن العراقي، إلّا إنَّ الإتجار بالبشر ومخاطر توسّع شبكات التهريب وإنعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يُصنَّف من الأعمالِ الجُرميّة”.

وأشار إلى “الإجراءات التي إتخذتها الحكومة مؤخراً لحماية المواطنين العراقيين الذين وقعوا ضحايا شبكات التهريب وكان منها إيقاف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا وإستمرار رحلات العودة منها إلى بغداد، كما أنّ إجراءات تحقيقيّة إتُخِذَتْ بشأنِ عمليات تهريب المواطنين والايقاع بهم في مصير مجهول”.

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