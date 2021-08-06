الكاظمي يلغي تكليف ابن وزير الدفاع بمنصب آمر لواء ضمن ميليشيات الحشد الشعبي

أكد مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء ألغى تكليف (عبد الرحمن جمعة عناد سعدون)، وهو ابن وزير الدفاع الحالي والذي كلف بمنصب آمر لواء (الفوج الرابع – اللواء ٥١) قبل يومين.

وأوضح المصدر أن «كتاب تكليف (عبد الرحمن) قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، ما تسبب بردة فعل كبيرة واستهجان، وهو الأمر الذي دفع الكاظمي إلى التدخل وإلغاء التكليف».

مبيناً بأن «هذه المسألة قد تعد تحدياً لإرادة القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) والذي يعد القائد الفعلي للحشد».

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