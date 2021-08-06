الكهرباء العراقية: هجمة ممنهجة تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في الأنبار

أعلن إعلام وزارة الكهرباء العراقية، استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية، بالتزامن مع المنطقة الشمالية.



وقالت الكهرباء، في بيانٍ لها، أن “مسلسل تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية اخذت حلقاته تتسلسل مابين المناطق الشمالية والغربية، هدفه فصل المنظومة الوطنية مابين المحافظات وايقاف مشاريع وزارة الكهرباء واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها” .

البيان أضاف، أنه “تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( حديثة- قائم) 400 ك.ف الناقل لجهد 132 ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى صباح اليوم الخميس الموافق 5 اب 2021، الى عمل ارهابي تخريبي ادى الى تضرر الابراج (79) نوع (XYC )و(78) نوع (XYA) وتفجير ارجل عدد اثنان للبرج (77) نوع (XYA) ولازال الكشف مستمراً للوصول الى البرج (170) علما انه تم الكشف من جهة القائم على البرج (266) الى برج (170)في منطقة حديثة بمحافظة الانبار”.

وتوجهت الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابع لفرع شبكات الانبار احد فروع الشركة العامة ذاتها، الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة، تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء عادل كريم.

وبعد اكمال مسح المنطقة سيتم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لصيانة الابراج واعادة الاعمار واعادة الخط الى العمل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، أن أعمال تخريبية عدائية جديدة طالت الخطوط الناقلة للكهرباء، في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى. ووفقاً لإعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، في بيانها الذي صدر اليوم الخميس (5 آب 2021)، “لليوم الثاني على التوالي، ثمة أعمال تخريبية عدائية جديدة تستهدف الخطوط الناقلة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى، وخلال الـ 48 ساعة الماضية تم تفجير 13 برجاً، باستهدافٍ مباشر للخطوط الناقلة بين محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى بخمسة تفجيرات ممنهجة وبتوقيت واحد “. وأضاف البيان، “في محاولة يائسة من قبل العناصر التخريبية لاطفاء المنظومة الكهربائية الشمالية بشكل تام وعزلها عن المنظومة الوطنية ، تستمر حرب الابراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية حيث أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الـ48 ساعة الماضية، والذي تستهدف قدرات وإمكانات الشركة واستنزاف بنيتها التحتية والذي يعمد منفذوه لايذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة”. البيان أشار، إلى أنه “تم يوم أمس مساءاً استهداف الخط الناقل (كركوك – القيارة الغازية جهد 400 ك.ف) بعمل بتخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط خمسة ابراج المرقمة ( 116- 117-118-119-120) وتوقف الخط عن العمل بالقرب من محطة It1A بين مفرق الشرقاط ومفرق الزوية في محافظة نينوى”. ولفت البيان، إلى أنه “وفي نفس الليلة ايضا تم استهداف الخط الناقل (الشهيد عبدالله القديمة- الدور – شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي 132 ك.ف) بتفجير عبوات ناسفة استهدفت ابراج الخط بالقرب من حقل عجيل النفطي مما أدى الى خروجه عن الخدمة في محافظة صلاح الدين”. واستهداف الخط الناقل الشهيد عبدالله- شرق تكريت – الشهيد عبدالله- الدور 132 ك.ف بتفجير عبوات ناسفة أدت الى سقوط الابراج المرقمة (327-331) وتضرر وتقطع ارجل الابراج المرقمة (328-329-330) وزرع عبوات اخرى على نفس الابراج لم تنفجر لغاية الان، مما ادى الى خروج الخط عن الخدمة تحديدا في منطقة جلام البو عجيل في محافظة صلاح الدين، حسب البيان. ايضا في نفس الليلة تم استهداف الخط الناقل سامراء – جنوب تكريت 2،1 جهد 132 ك.ف بتفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (54) مما ادى الى تضرر البرج وخروج الخط عن الخدمة في محافظة صلاح الدين. وبعد ان تم استهداف الخط الناقل (القيارة – كركوك جهد 400 ك.ف) اول امس ليلا بتفجير عبوات ناسفة استهدفت ارجل البرج المرقم (94) وزرع عبوات ناسفة على البرج المرقم (93) على الخط وخروجه عن الخدمة تحديدا في منطقة طاري البغل ناحية الرياض قضاء الشرقاط في محافظة كركوك. وأفاد البيان، بتوجيه المدير العام خالد غزاي باستنفار ملاكات الدائرة، ووضع خطة طارئة وتشكيل فرق عمل مشتركة من ابطال الخطوط في جميع محافظات المنطقة الشمالية ضمن قاطع مسؤولية الشركة وبمتابعته شخصياً، موجها بتكثيف الجهود واختزال الوقت لأعادة اعمار مادمرته العناصر التخريبية واعادة الخطوط للخدمة بأسرع وقت، وبمساندة القوات الامنية والجهد الهندسي للحفاظ على منظومة نقل الطاقة الكهربائية لغرض اعادة استقرار تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية.

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