بالفيديو.. كيف تأثرت بريطانيا بمغادرة آلاف العمال الأوروبيين بعد اتفاق بريكست؟.. محلل يُجيب

أكد الدكتور مصطفى بازركان المحلل الاقتصادي، أن بريطانيا تعاني من تأثيرات اقتصادية كبيرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق “بريكست”، مشيرا إلى أن هناك تأثيرات كبيرة بقطاعات البناء والصناعات والشاحنات البرية.

وأضاف المحلل الاقتصادي، في حديثه لـ”الفقرة الإخبارية” بقناة “الغد”، أن المواطن يشعر بهذا وقد يندم على الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك معاناة في الأجور ومشكلات في التعامل.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن هناك 30% من الأوروبيين كانوا يعملون في بريطانيا بحد أدنى للأجور باتت أزمة في ذلك بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مبينا أنه بخلاف تأثيرات الخروج من الاتحاد الأوروبي هناك جائحة كورونا وبات التعامل عن بعد وهو ما أكثر أكثر على بريطانيا.

بدأت المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي عهداً جديداً حين أتمّت رسمياً انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، تلك الخطوة التي لا زالت حتى الآن تثير نشوة الانتصار لدى البريطانيين الذين دعوا وعملوا من أجل خروج بلادهم من الفلك الأوروبي، بزعم أن عضوية بريطانيا في التكتّل تعوق تقدمها وازدهارها.

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