بغداد تصدر قرارات جديدة لمواجهة سلالات «كورونا» الجديدة

أصدر مجلس الوزراء العراقي، الخميس، حزمة توصيات للحد من انتشار السلالات الجديدة لفيروس «كورونا» في البلاد وسط تسجيل البلاد حالات مرتفعة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان: «أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أثناء انعقاد جلسة المجلس الـ29 مجموعة من التوجيهات للحد من انتشار السلالات الجديدة لفايروس كورونا».

وأضاف «وأكدت التوجيهات على وزارتي (التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي) تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحـة وأقرتهـا اللجنـة العليـا للصحـة والسلامة الوطنية، والتعـاون مـع فـرق وزارة الصحـة الميدانية لمتابعة تلك الإجراءات».

وتابع البيان «وفيما يخص القادمين إلى العراق فيتم الاكتفاء بجلب الزائر شهادة التلقيح بأحد لقاحات (كوفيد – 19) بجرعة كاملة مع فحص (PCR) سالب من مختبرات معتمدة في بلده تثبت خلوه من مرض (كوفيد – 19) خلال (72) ساعة من دخوله إلى مطار بغداد الدولي أو مطار النجف، على أن لا تتجاوز مدة الزيارة إلى العراق أكثر من (7) أيام من تاريخ دخولـه مـع تطبيق الإجراءات كافة المبينة في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( 22 لسنة 2021)، كما يتم التقيد التام للدوائر كافة العاملة في المطارات والمنافذ الحدودية بالقرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحـة والسلامة الوطنية ومجلس الوزراء وتوجيهاته بالدقة كلها، تفاديا للإشكالات وحرصا على التعامل اللائق مع الوافدين».

وأردف «وتضمنت التوجيهات بذل وزارتي (الدفاع، والداخلية) إضافة إلى مديرية الدفاع المدني الجهـود كلها لتأمين الحماية اللازمـة والسلامة المهنيـة وتهيئـة منظومـات إطفاء الحرائـق فـي مستشفيات العـزل (الكرفانيـة) المخصصة لعلاج مرضى (کوفید – 19) في المحافظات كافة لإعادتها إلى الخدمة، وتتولى نقابـة الأطباء مراقبـة و متابعة الأجـور المستوفـاة مـن المواطنيـن فـي المستشفيات الأهليـة والعيادات الخاصة لقاء تقديم الخدمات غير الطارئة في ظل هذه الظروف الصعبـة كـون أغلـب مستشفياتنا قد خصصت لعلاج مرضی كورونا (مع الإبقاء على علاج الحالات الطارئة في أغلبها) بسبب النقص الحاد في أسرة رقود المرضى».

ومضى البيان بالقول: «كما تستمر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات غير الحكومية كافة بمتابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيها وعدم التهاون بهذا الشأن لأهمية اللقاحات في حمايتهم وحمايـة المراجعين، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في دوائرها، وإلزام المراجعين بإبراز بطاقة التلقيح أو فحص (PCR) سالب لمرض (کوفید 19) قد أجري خلال (72) ساعة قبل مراجعة الوزارة أو الدائرة المعنية».

وجاء في التوجيهات أيضاً، التأكيد على توعية المواطنين من خلال هيئة الإعلام والاتصالات والقنـوات الإعلامية كافـة ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وبذل الجهـود كـافـة لحثهـم علـى الالتزام بالإجـراءات الوقائيـة وتشجيعهم على أخذ اللقاح بأسرع وقت وفي أقرب منفذ تلقيحي، وفق البيان.

واختتمت التوجيهات، وفق البيان، بالتأكيـد على وزارة الداخليـة وجهـاز الأمـن الوطنـي وقيادة عمليات بغـداد «في مساعدة فـرق وزارة الصحـة خلال جولاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين».

وسجّل العراق خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر الإصابات بفيروس «كورونا» في عموم البلاد، في وقت تدعو فيه وزارة الصحة إلى الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتوجه إلى المراكز الصحية المختصة في تقديم اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».

ووفق آخر إحصائية يومية سجلتها وزارة الصحة والبيئة العراقية، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس، الخميس، 11871 إصابة جديدة، فيما تماثل 7461 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 62 مصاباً.

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