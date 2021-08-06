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رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس جمهورية ايران الاسلامية

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التقى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان حجة الاسلام والمسلمين السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وقدم له التهاني بمناسبة تسنمه منصبه.
ويذكر ان السيد رئيس المجلس حضر مراسم تحليف السيد رئيسي اليمين في مجلس الشورى رفقة وفد قضائي رفيع المستوى ضم السادة كلا من القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسالم محمد نوري رئيس الادعاء العام والقاضي مسلم متعب مدب رئيس هيئة الاشراف القضائي ورحيم عبد الحسن مدير عام دائرة شؤون الحراسات القضائية.

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