عالية نصيف تحذر من محاولات بعض (اقتصاديات الأحزاب) الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الحكومية تحت غطاء الخصخصة

حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات بعض (اقتصاديات الأحزاب) الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الحكومية واملاك الدولة تحت غطاء الخصخصة .

وقالت في بيان اليوم :” ان الورقة البيضاء التي أعلنت الحكومة عن البدء بتطبيقها تركز على خصخصة معظم مؤسسات الدولة والشركات العامة التابعة للوزارات ووضعها بيد المستثمرين وبضمنها الكهرباء والماء والاتصالات وقطاع النفط وغيرها، وهذا يعني ان الدولة ستباع بالكامل الى أصحاب رؤوس الأموال، وهنا يبرز السؤال: من هم أصحاب رؤوس الأموال؟ أو بمعنى أكثر دقة: من الذي سيشتري؟ “.

وبينت نصيف :” من المؤسف ان اقتصاديات بعض الأحزاب لم تكتفِ بسرقة المال العام خلال السنوات الماضية، بل سوف تستفيد من هذه الخصخصة لاستخدام المال المنهوب لشراء أهم قطاعات الدولة، وبالتالي نحذر من التوجهات الرامية الى خصخصة المؤسسات الحكومية المهمة وجعلها رهينة بيد بعض الأحزاب التي تمتلك المال وتسعى لشراء الدولة بالكامل “.

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