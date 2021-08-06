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مقترح لاقامة مهرجان دولي للموسيقى  و الغناء  و الفولكلور الكوردي 

ا. د . قاسم المندلاوي  
في الوقت الذي يشاهد العالم وعبر التلفزة نجاحات كبيرة للالعاب الاولمبية الصيفية ” طوكيو 2020 ” و التي تجري حاليا وبمشاركة  206 دولة ، ومن ضمنها دول لا يتجاوز عدد سكانها  نصف مليون نسمة او اقل مثل جزر العذراء البريطانية  يقدر عدد سكانها  22016 نسمة و جزر القمر يقدرعدد سكانها  798000 نسمة … الخ  ، بينما  ” كوردستان ”  يقدرعدد سكانها 50 مليون نسمة لا تسمح لها بالمشاركة لانها ليست  ” دولة مستقلة  ” بسبب تقسيم ارضها بين اربعة دول عنصرية وشوفينة ظالمة ” وفي الحقيقة  للكورد حق الاولوية  للمشاركة في الالعاب الاولمبية لانهم  اول الاقوام و الشعوب الذين مارسو الالعاب الرياضية واقاموا لها مهرجانات واحتفالات كبيرة قبل الاغربق و الرومان و الفراعنة ” فالسومريين و الميديين والكاشيين والعيلاميين الكورد القدماء مارسو المصارعة والالعاب القتالية و الملاكمة و المبارزة والفروسية وغيرها من الالعاب الرياضية التي تجرى وتمارس حاليا ضمن الالعاب الاولمبية ، ولا ننسى امتلاك كوردستان كنوز بشرية وطبيعية ” النفط والغاز ” وثروات  زراعية و حيوانية و معدنية و اثرية و سياحية و رياضية ” الى جانب الثروة الفنية وخصوصا ” الموسيقى والغناء والفولكلور الشعبي ” هذا من جانب و من جانب اخر ما نشاهده في يومنا من تطور للفنون الكوردية المتنوعة وفي المقدمة ” الموسيقى والغناء و الفولكلور و الاناشيد الثورية و الوطنية ” وظهور فرق موسيقية كوردية مشهورة محليا و دوليا  فضلا عن مغنين و موسيقيين الكورد من الجنسين و نجاحهم الكبير في تقديم اغاني جميلة ” وبلهجات كوردية متنوعة  ” مما يبعث الفرح و السرور في القلب و تحرك الحس و الشعورالقومي و الوطني الكوردي ” خاصة في يومنا هذا الذي اصبح الكوردي بامس الحاجة لهذا الجانب ” ولا ننسى الاقبال الكبير للمجتمع الكوردستاني و العالمي على هذا الفن التراثي الكوردي العريق  .  ان جميع ما ذكر انفا من ادلة و حقائق  تعطي قوة و اسباب جوهرية واساسية مقنعة لاقامة مهرجان عالمي في كوردستان وتحديدا في اقليم كوردستان ” حيث  يتمتع هذا الاقليم تطور وتقدم كبير في مجالات كثيرة وبخاصة الامن والامان وانطلاقا لما جاء انفا نقترح اقامة مهرجان دولي بعنوان ” مهرجان نوروز الدولي للموسيقى والغناء و الفولكلور الكوردي ”  وسيكون لهذا المهرجان جملة فوائد منها  : 1-  سياسية ” توسيع العلاقات الدولية ”  2 – اقتصادية ” تنمية العلاقات التجارية ” 3 – سياحية ” فتح ابواب كوردستان امام السياحة العالمية ” 4 –  اعلامية ” الدعاية وابراز مكانة وقيمة واهمية الكورد وكوردستان تراثيا و تاريخيا واجتماعيا وغيرها  5 – فنيا ” الترقي بالموسيقى و الغناء و الفولكلور الكوردي الاصيل عالميا ” 6  – سيعوض هذا المهرجان الكورد ايضا ” خصوصا ابطال ونجوم الكورد ” عن ما فاتهم وما لحق بهم من الحرمان و الاضرار النفسية بسبب منعهم من المشاركة في الالعاب الاولمبية و تحت ” راية كوردستان              .
نقاط ضرورية ومهمة حول المقترح
1 –  ضرورة  اقامة المهرجان في فترة ” اعياد نوروز و لمدة اسبوع او اكثر ، وكل سنتين مرة ” وبصفة دورية ”                         .
 2 – نقترح  اقامة المهرجان في مدينة ”  اربيل –  العاصمة ” في المرة  الاولى وفي المرة الثانية  في مدينة ” السليمانية ”  وهكذا ” بالتناوب ” .
 3 –  من اجل نجاح هذا المهرجان من الضروي الاهتمام الكبير بالتنظيم و التحضيرات الجيدة وخاصة ضمان قاعات ذات مواصفات دولية واماكن مريحة لاسكان الوفود ” فنادق درجة اولى ”                           .
 4  – تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات كبيرة للاشراف العام على المهرجان ،  فضلا عن   تشكيل لجان فنية و متخصصة اخرى وكذلك  لجان خاصة للتحكيم  كل نوع من الفعاليات الفنية                           .
  5 –  ارسال دعوات الى الموسيقين والمغنين وفرق الفولكلور وفرق الاناشيد ، داخل كوردستان وخارجها للمشاركة الفعالة في المهرجان و على الجانب الكوردي تحمل المصروفات الخاصة بالاقامة ” السكن و الماكل و المشرب ” للوفود المشاركة  طيلة ايام المهرجان                            .
6  – ارسال دعوات للموسيقين والمغنين وفرق الفولكلور الاجنبية  للمشاركة في هذا المهرجان وكذلك  الى الصحفيين و المراسلين والمصورين وقنوات التلفزة ومواقع الاخبارية العالمية ، وبذلك  اكتساب المهرجان ” الصفة والقيمة والسمعة الدولية و العالمية ”  شبيه بالالعاب الاولمبية  ” وعلى الجانب الكوردي تحمل مصروفات الاقامة ” السكن والماكل والمشرب ”  طيلة فترة المهرجان                                                        .
     7  – منح جوائز ” ميداليات ، شهادات ، اشياء اثرية و غيرها ”  للفائزين  الاوائل ” الاول و الثاني و الثالث ” على غرار الالعاب الاولمبية و لكل فعالية فردية اوجماعية و بشكل مستقل                             .
نقدم هذا المقترح الى  الجهات العليا في اقليم كوردستان و تحديدا ” للسيد نيجيرفان بارزاني – رئيس اقليم كوردستان المحترم ،  والسيد مسرور بارزاني – رئيس وزراء  – السلطة التنفيذة – في اقليم كوردستان المحترم ” لدراسته  وتبنيه و العمل على تنفيذه خدمة لمصالح الكورد وكوردستان العليا                                   .
 ومن الله التوفيق
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