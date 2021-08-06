3 جرحى من الشرطة في هجوم مسلح جنوب بغداد

أصيب ثلاثة منتسبين في الشرطة المحلية، مساء الخميس، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، في حي عرب جبور بمنطقة الدورة جنوب بغداد.

وقالت مصادر أمنية، إن «دورية للنجدة تعرضت إلى إطلاق نار عندما خرجت من مركز شرطة عرب جبور، من قبل مجموعة مسلحة كانت تختبئ في البساتين المحيطة بالمركز، ولاذوا بالفرار، حيث بدأت قوة أمنية بملاحقة المهاجمين».

ولفتت إلى أن «الهجوم جاء بعد أن سلّمت الدورية أحد المسلحين لمركز الشرطة».

وذكرت أن «الهجوم المسلح أدى إلى إصابة ثلاثة منتسبين، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج».

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