الصين تحرز ذهبية فرق السيدات في تنس الطاولة بالأولمبياد

أحرزت الصين ذهبية فرق السيدات في تنس الطاولة اليوم (الخميس) بعد الانتصار 3 – صفر على اليابان في نهائي اللعبة بأولمبياد طوكيو 2020 التي نالت الفضية بينما حصلت هونج كونج على البرونزية.

ورفع الثلاثي الصيني المؤلف من تشين مينغ وسون ينغشا ووانغ مانيو، في مشاركتهن الأولمبية الأولى، علم بلادهن مع مدربهن لي سون بعد الفوز بالذهبية.

وفي المباراة الثانية، واجهت سون اليابانية ميما إتو، التي تغلبت عليها في قبل نهائي فردي السيدات الأسبوع الماضي، وفازت اللاعبة الصينية 3 – 1 اليوم.

وفازت وانغ المصنفة الرابعة عالميا 3 – صفر في المباراة الثالثة لتضمن فوز الصين، التي حصدت الذهبيات الأولمبية الأربع في مسابقة الفرق في تنس الطاولة منذ دخولها البرنامج الأولمبي في 2008.

وقالت تشين، التي حصدت ذهبية فردي السيدات في طوكيو، «ارتداء هذه الذهبية مرة أخرى يمنحني شعورا مختلفا بالسعادة عن ذي قبل». مضيفة «هذه ميدالية الفرق وهذا الشعور مختلف. تطلب الأمر منا نحن الثلاث الحصول عليها كفريق»، متابعة: «الفريق الصيني بالكامل والاتحاد الصيني بذلا كل ما يمكن لدعمنا ومساندتنا. أريد التوجه لهم بالشكر من هنا»، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وقال المدرب لي إن الفريق الياباني يستحق الاحترام، لأنه ينافس الصين باستمرار، مبيناً أن «تطور لاعباتنا الشابات بسرعة كبيرة بسبب اليابان. كل يوم نشعر بالقلق من اليابان. نحن في هذه العملية من التطور على مدار السنوات الخمس الأخيرة»، بحسب الوكالة.

وفي منافسات فرق الرجال، ستتنافس الصين وألمانيا على الذهبية غدا الجمعة، بينما تلعب اليابان مع كوريا الجنوبية على الميدالية البرونزية.

طوكيو: «الشرق الأوسط أونلاين»