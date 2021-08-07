بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ..انطلاق المؤتمر الدولي الاول للاستثمار في محافظة البصرة

عُقد اليوم السبت في محافظة البصرة المؤتمر الدولي الاول للاستثمار بحضور ومشاركة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى داود نجار تحت شعار (لبصرة حيث يصنع المستقبل) .

واكدت في كلمة لها بافتتاح اعمال المؤتمر ان المشاريع الاستثمارية المنفذة في محافظة البصرة تجاوز رأسمالها ٦ مليار دولار وهناك مشاريع في طور منحها اجازات استثمار تقدر ب٤ مليار دولار ، مبينة ان هذه المبالغ الضخمة التي وضعها المستثمرين الاجانب والمحلين في مشاريع استثمارية في محافظة البصرة تدلل على اهمية المحافظة اقتصاديا ومكانتها العالمية المهمة لاسيما ان هذه المشاريع قد توزعت بمختلف القطاعات الاقتصادية ما يحقق التنوع في اقتصاد المحافظة وعدم الاعتماد على المشاريع النفطية فقط .

واثنت نجار على الجهود المبذولة من قبل هيئة استثمار البصرة والمسؤولين في الحكومة المحلية لتحقيق هذه النسب المتقدمة من المشاريع المنجزة في المحافظة مشيرة الى ان هذا الامر يدعو الى التفاؤل بمستقبل واعد لمحافظة البصرة وبالشكل الذي يتناسب مع مكانتها وتاريخها الكبيرين .

واضافت رئيس الهيئة ان ما يحدث من توسع لمشاريع الاستثمار من قبل القطاع الخاص واضافة خطوط انتاجية جديدة لمشاريعهم دليل واضح على تحقيق الربحية من هذه المشاريع وبما يحقق الفائدة للمحافظة ايضا و يبعث رسالة الى الراغبين بالاستثمار في المحافظة ان الفرص الاستثمارية في المدينة واعدة وتحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة منها .

ودعت الى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التوجه الى تنفيذ المشاريع في القطاع الصناعي والخدمي والقطاعات الاخرى لحاجة السوق العراقي لها ووجود مقومات النجاح لتنفيذها .

هذا وحضر اعمال المؤتمر عدد من البعثات الدبلوماسية وممثل عن منظمة الامم المتحدة وعدد من مسؤولي المحافظة ورؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات ورجال الاعمال والمستثمرين .

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7 – اب – 2021

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