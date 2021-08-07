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بغداد.. القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة وهددها بنشر صورها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان إن “دوريات نجدة اليرموك في العاصمة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبالغ مالية”.

وأضافت، ان “العملية تمت بعد أن استنجدت الفتاة بدوريات النجدة وادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل شخص، وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم وبدلالة طالبة النجدة تم القبض على المتهم ضمن منطقة المنصور”.

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