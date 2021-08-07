خبث النظام الإيراني غير المحدود مع رفرفة العلم الكوردي الممدود

بقلم مهدي قاسم

بفضل اليانكيين الأوغاد تمكّن النظام الإيراني القيام – من خلال أدواته المحلية المرتزقة و العميلة و خونة الوطن المنبوذين – باحتلال ناعم للعراق ثم أخذ يتصرف مع السيادة العراقية كمحتل مستهين ومستخف ، ليضرب عرض الحائط ، حتى الجانب الشكلي أو التظاهر الكاذب باحترام سيادة العراق الوطنية ، مثلما فعل الامريكان بعد.الاحتلال وأثناء استقبالهم المسؤولين العراقيين برفع العلم العراقي إلى جانب العلم الأمريكي في البيت الأبيض..

وقد اتضح ويتضح إلى أي مدى لا يحترم النظام الإيراني السيادة الوطنية العراقية ، و ذلك من خلال تجاهل العلم العراقي في مقابل رفع علم الأقليم أثناء زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى إيران..

للعلم ، لو فعلت هذا ، حكومة غربية ــ مثلا ــ وهي تحترم حقوق أقلياتها وتعطيها كل حقوقها الدستورية ، لقلنا لا بأس فليكن ! .. فليُرفع علم الإقليم خفّاقا عاليا في سماء طهران ..

أما أن يفعل هذا ، نظام ذو تاريخ طويل وحافل اسود ومعروف على الصعيد.العالمي بعمليات تنكيل ممنهحة ضد الأقليات القومية (طبعا بما فيها الاقلية الكردية الإيرانية أيضا ) في إيران و كذلك اللجوء إلى شتى أساليب القمع والملاحقة ، و أحيانا القيام بعمليات شنق و إعدام أيضا ، بسبب مطالبتهم بأبسط حقوقهم القومية و الإنسانية ، فضلا عن محاولة طمس أو إلغاء هويتهم القومية و الروحية في بوتقة القومية الفارسية ( مثلما فعلوا مع البهائيين مثلا و ليس حصرا – ) فذلك قمة خبث و نذالة بحق العراق وسيادته الوطنية ..

إذ كيف للحكومة الإيرانية أن تعترف بعلم كوردستان العراق إلى حد رفعه في طهران ضمن مراسم رسمية ، كما لو كان الإقليم دولة مستقلة في مقابل تجاهل علم الدولة العراقية ، بينما هي في الوقت نفسه تقوم بملاحقة الناشطين الكورد الإيرانيين وتزج بهم في السجون والمعتقلات و تخضّعهم لشتى أساليب التعذيب الفاشية ؟..

ومن ثم على نفس الصعيد ما الفارق بين القومية الكوردية في إيران و بين القومية الكوردية في العراق لتعترف الحكومة الإيرانية بحقوق الكورد العراقيين وتتعامل معهم بشكل رسمي كدولة شبه مستقلة وتستكثرذلك منعا باتا على الكورد الإيرانيين كقومية كبيرة ومهمة ؟..

بل يا ترى كيف سيتصرف النظام الإيراني وذيوله العراقية إذا ما أقدم ناشطون كورد إيرانيون على رفع علم إقليم كوردستان إيران في سماء بغداد في سعي منهم لإعلان شبه استقلال لإقليمهم الكوردي الايراني ؟..

إلا يُصابون بهستريا و سعار ؟..

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