فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة اثر أزمة قلبية مفاجئة

وقالت المذيعة المصرية دنيا صلاح عبدالله ، في منشور لها عبر حسابها في موقع فيسبوك ، إن والدها شعر بداية بألم في صدره، وانتقل على الفور إلى المستشفى حيث تم تشخيصه بأنه تعرض لأزمة قلبية.

وأضافت أن الطبيب المعالج قرر إجراء عملية قسطرة له لتركيب دعامة.

وحول صحة والدها حاليا، بينت أنه ”في حالة صحية أفضل، وغادر العناية المركزة إلى غرفة عادية، لكنه سيبقى في المستشفى لحين استقرار وضعه الصحي“.

وكتبت دنيا صلاح عبدالله: ”سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل“.

وأضافت: ”ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير.. الأطباء طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله“.