قاليباف يستقبل رئيس اقليم كردستان العراق

وخلال اللقاء مع رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الجمعة الذي يزور طهران للمشارركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الدستورية للرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي والتي جرت الخميس، قال قاليباف: ان تنظيم التبادل التجاري الحدودي بين ايران والعراق من شانه ان يساعد كثيرا في الارتقاء بمستوى معيشة اهالي المنطقة عبر تنمية الاسواق الحدودية والمناطق التجارة الحرة في الحدود المشتركة.

واضاف: انه وفي ضوء الطاقات الاقتصادية والتجارية الوفيرة بين ايران والعراق خاصة اقليم كردستان العراق ووجود الحدود المشتركة الطويلة فمن الضروري توفير الارضية لزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري ودعم معيشة سكان الحدود من خلال ايجاد البنى التحتية اللازمة وطرق المواصلات وتطوير الاسواق الحدودية وتقديم التسهيلات للتجار ورجال الاعمال.

من جانبه ثمّن رئيس اقليم كردستان العراق دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لاقليم كردستان والشعب العراقي في مختلف المراحل سواء في عهد صدام او ابان هجمات داعش وبعد ذلك، مؤكدا بانهم لن ينسوا ابدا وقوف ايران الى جانبهم في ذروة الظروف الصعبة.

وقال بارزاني: اننا نولي اهمية فائقة لتطوير العلاقات الودية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وندعم على الدوام تنمية ورفع مستوى العلاقات بين الجمهورية الاسلامية والحكومة العراقية.

واعتبر رئيس اقليم كردستان العراق المحادثات المستمرة بين مسؤولي الطرفين لحل المشكلات وازالة العقبات من طريق تنمية التبادل الاقتصادية، بانها مفيدة ومؤثرة.