منتخب العراق يعسكر في إسبانيا استعداداً لمرحلة الحسم «المونديالية»

علي شدهان

يدخل منتخب العراق الأول لكرة القدم، اعتباراً من 8 الجاري، معسكراً خارجياً في إسبانيا، استعداداً للمرحلة الحاسمة المؤهلة لـ«مونديال» 2022.

المجموعة الأولى

ويلعب منتخب العراق في مرحلة الحسم «المونديالية» ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران، ويخوض أولى مباراته أمام مضيفه الكوري الجنوبي 2 سبتمبر.

10 أيام

ويشتمل معسكر أسود الرافدين، الذي يمتد 10 أيام، على خوض مباريات تجريبية أمام فرق إسبانية متفاوتة القوة.

عهد أدفوكات

ويمثل المعسكر الإسباني لمنتخب العراق تدشيناً عملياً لعهد الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني الجديد لأسود الرافدين، بعد انتهاء العلاقة مع السلوفيني كاتانيتش.

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