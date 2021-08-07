وزيرة الهجرة تكلف وكيل الوزارة بمتابعة أوضاع اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيا…

من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء

وجّهت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو بتكليف وكيل الوزارة الدكتور كريم النوري بمتابعة أوضاع اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيا من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على التوجيهات الصادرة من دولة رئيس الوزراء بتاريخ 4/8/2021 .

وفي السياق ذاته، قالت السيدة جابرو :” إننا نتابع عن كثب ما يردنا من أخبار وتقارير بشأن العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيا ، وننتظر تقرير اللجنة الذي سيتم على ضوئه إجراء اللازم بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية وتقديم المساعدة لهم بشكل فوري وعاجل “

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط