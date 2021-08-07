Posted on by

وزيرة الهجرة تكلف وكيل الوزارة بمتابعة أوضاع اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيا…

Image preview

 من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء

 وجّهت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو بتكليف وكيل الوزارة الدكتور كريم النوري بمتابعة أوضاع اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيا من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على التوجيهات الصادرة من دولة رئيس الوزراء  بتاريخ 4/8/2021 .

وفي السياق ذاته، قالت السيدة جابرو :” إننا نتابع عن كثب ما يردنا من أخبار وتقارير بشأن العراقيين في بيلاروسيا وليتوانيا ، وننتظر تقرير اللجنة الذي سيتم على ضوئه إجراء اللازم بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية  وتقديم المساعدة لهم بشكل فوري وعاجل  “

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close