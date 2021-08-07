وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد أشهر من إصابتها بـ «كورونا»

توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس «كورونا».

وأعلن الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، وقال على حسابه في ‹فيس بوك›: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة..إنا لله وانا إليه راجعون..أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر نيسان / أبريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس «كورونا»، كما كانت تعاني من مضاعفات ما بعد «كورونا»، وحالتها خاصة جدا ولا تحدث كثيرا مع مصابي الفيروس.

وكان الفنان الراحل، سمير غانم، قد توفي متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، عن عمر ناهز 84 عاما، في شهر أيار / مايو الماضي.

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