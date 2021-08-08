ارتفاع قياسي لوفيات «كورونا» في أفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدداً قياسياً من المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا قد توفوا بسبب تداعيات الإصابة هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن فيونا أتوهبوي، مسؤولة منظمة الصحة العالمية المعنية بإدخال اللقاحات في المنطقة الأفريقية، القول في إفادة عبر الإنترنت، الخميس، إن أكثر من 6400 شخص توفوا هذا الأسبوع بسبب إصابتهم بمرض «كوفيد – 19» الذي يسببه الفيروس، بزيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وشكّلت الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس أكثر من 55 في المائة. وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.

وأشار أتوهبوي إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 19 في المائة خلال الأسبوع نفسه أيضاً.

وسُجلت أكثر من 200 مليون إصابة بـ«كوفيد – 19» في العالم منذ رصد فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2019، في وقت تشهد فيه الإصابات ارتفاعاً جديداً وتزيد الوفيات بوتيرة أقل وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى أرقام رسمية صباح أمس (الخميس).

وسُجلت أكثر من 600 ألف حالة يومية بمعدل وسطي في الأيام السبعة الأخيرة في العالم أي بارتفاع نسبته 68 في المائة مقارنة بأدنى مستوى لها في منتصف يونيو (حزيران) (360 ألف إصابة في اليوم) وهي عائدة خصوصاً إلى انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى التي رصدت للمرة الأولى في الهند.

وارتفعت نسبة الوفيات حول العالم (9.350 وفاة يومياً حالياً) بنسبة 20 في المائة منذ مطلع يوليو (تموز)، عندما كانت قد انخفضت إلى 7800 وفاة يومياً.

ويُلاحَظ تفاوت بين الزيادة في الإصابات والوفيات في بعض البلدان الأكثر تضرراً حالياً. ففي الولايات المتحدة، البلد الذي يسجل العدد الأكبر من الإصابات يومياً، ازدادت الحالات الجديدة بنسبة تجاوزت 820 في المائة منذ نهاية يونيو (حالياً 94 ألف حالة يومياً مقارنة مع 11 ألفاً حينها)، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بنحو 105 في المائة، من 210 وفيات مطلع يوليو إلى 430 حالياً.

في بريطانيا، حيث كانت تُسجل قرابة 47 ألف حالة يومياً قبل بضعة أسابيع، فيما شكل ذروة تخطت بأشواط الموجة الأخيرة – 30 مرة أكثر مما كانت عليه في مايو (أيار) – تضاعف عدد الوفيات أكثر من عشر مرات، من ست وفيات يوميا إلى أكثر من 80. ويُعد هذا المعدل منخفضاً للغاية مقارنة مع 1250 وفاة تم تسجيلها يومياً في شهر يناير (كانون الثاني).

في المقابل، تواصل إندونيسيا، حيث تُسجل 35 ألف إصابة يومياً بانخفاض بنسبة 19 في المائة خلال أسبوع واحد، تسجيل عدد متزايد من الوفيات: 1700 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الماضية، بزيادة بنسبة 8 في المائة على الأسبوع السابق. وتعد الموجة الحالية الأسوأ منذ بدء تفشي الوباء في البلد الذي يسجل حالياً العدد الأكبر من الوفيات الجديدة في العالم.

ويتزامن هذا التفاوت في الأرقام مع لا مساواة كبيرة لناحية الحصول على اللقاحات. تلقى 58 في المائة من الأميركيين و69 في المائة من البريطانيين جرعة واحدة على الأقل، مقارنة بـ18 في المائة من الإندونيسيين.

وتقدر السلطات الصحية الأميركية أن أولئك الذين تلقوا اللقاح هم أقل عرضة 25 مرة لدخول المستشفى أو الوفاة جراء «كوفيد – 19».

ويُعد إجمالي الإصابات المسجل رسمياً في العالم (200.065.905) أقل من الأرقام الفعلية على الأرجح، بسبب عدم رصد نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو غير المصاحبة بأعراض، رغم تكثيف وتيرة إجراء الاختبارات في العديد من البلدان، بينما تتبع الدول سياسة مختلفة فيما يتعلق بإجراء الاختبارات.

أودى الوباء رسمياً بحياة أكثر من 4.25 مليون شخص في أنحاء العالم، وهو رقم تعتبره منظمة الصحة العالمية أقل من الرقم الفعلي.

أبوجا: «الشرق الأوسط»