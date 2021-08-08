الحكومة المحلية في كربلاء تستعد لزيارة عاشوراء والبلدية تكشف عن خطتها

أعلنت مديرية بلدية كربلاء المقدسة عن وضع خطتها الخدمية لإستقبال زيارة العاشر من محرم الحرام وتكثيف الجهد البلدي خلال الأيام المقبلة وتوزيع العاملين بشكل يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القطاعات البلدية وحشد الجهد البشري والآلي للمديرية. و واوضح مدير اعلام بلدية كربلاء محمد حسين الموسوي لموقع كربلاء الاخباري،ان ما يقارب ( ٣٠٠٠ منتسب ) يعملون على مدار ٢٤ ساعة وبثلاث وجبات عمل صباحية ومسائية وليلية سيشاركون في زيارة عاشوراء ضمن القطاعات البلدية الثمانية المختصة في مجال التنظيفات مع عاملي شعبة الحدائق والمتنزهات. و اضاف. “تم إعداد كشوفات خاصة بتشغيل وجبات العمل المسائية والليلية خلال الزيارة التي ستبدأ منذ اليوم السابع من محرم الحرام وتستمر لغاية الحادي عشر منه” و اردف الموسوي، تم “إعلام المحافظة بالإحتياج المقرر لسد تلك الوجبات من خلال المطالبة بتشغيل العمال لأكثر من وجبة عمل باليوم الواحد يتم توزيعهم على الأقسام البلدية كما تم تجهيز الحاويات ومستلزمات الوقاية وتوزيعها على القطاعات البلدية. كما تم وضع خطة لعمل كل قطاع بلدي خلال هذه الزيارة وكذلك تجهيزهم بأكياس النفايات والقيام بحملات التوعية لأصحاب المواكب والزائرين الوافدين للمحافظة بضرورة التعاون مع الكوادر البلدية في الحفاظ على النظافة فضلاً عن تهيئة المستلزمات الأخرى الخاصة بصيانة جميع الآليات التابعة للمديرية من قبل شعبة الورشة المركزية لغرض إشراكها في العمل مع توفير الوقود اللازم من قبل شعبة آليات المديرية لإستمرار عملها وبعد إنتهاء فترة الزيارة ستقوم المديرية بغسل الشوراع الرئيسية في مركز المدينة والأطراف المحيطة بها. كربلاء الاخباري/اسامة الخفاجي