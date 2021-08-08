الحلبوسي يعلن صرف مستحقّات مسوّقي المحاصيل الزراعية

بغداد – ندى شوكت

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب بعموم العراق. وقال بيان امس إن (الحلبوسي عقد اجتماعا بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار سلام الشمري مع وزير الزراعة ووكيل وزير التجارة ، تمخض عنه صرف مستحقات الفلاحين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب لجميع الفلاحين بعموم العراق بما فيها مستحقات الفلاحين للسنوات الماضية في المدن المحررة)، واشار الحلبوسي الى (المضي بتنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 50 من قانون الموازنة التي تنص على مجلس الوزراء زيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد، بسبب الحاجة إلى دعم الفلاحين وتنمية هذا القطاع ومعالجة الأضرار الجانبية التي أصابت هذا القطاع الحيوي جراء تغيير سعر صرف الدولار). من جانبه ، اكد الشمري في بيان امس ان (الاعلان عن عملية الصرف تمت خلال لقاء الحلبوسي بووزير الزراعة ووكيل التجارة)، وتابع ان (تنمية هذا القطاع ومعالجة الأضرار الجانبية التي أصابته جراء تغيير سعر صرف الدولار امر حتمي في ظل الحاجة الى ديمومة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لما لها من اهمية قصوى للاقتصاد الوطني). من جهة اخرى ، تفقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ،محطة ضخ 9 نيسان في منطقة النهروان ،لغرض الاطلاع على العمل فيها ومتابعة أعمال معالجة شح المياه في مناطق اطراف بغداد. نقل بيان امس عن الحمداني القول ان (حوض نهر ديالى هو أكثر المناطق تضررا خلال الموسم الحالي ،بسبب تذبذب الامطار وقلة الغطاء الثلجي ، ولاسيما بعد قطع الجارة إيران اغلب الروافد المشتركة المغذية له ،مما دفع بالوزارة وملاكاتها العاملة باتخاذ خطوات سريعة وجريئة للمعالجة من خلال زيادة الإطلاقات المائية من نهر دجلة باتجاه نهر ديالى عن طريق قناة أسفل الخالص ومهرب نهر ديالى إلى منطقة النهروان ومحيطها لغرض معالجة شح المياه فضلا عن استمرار ملاكات الوزارة بحملاتها لإزالة التجاوزات بمختلف أنواعها).

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