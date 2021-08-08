الرئاسات تلتزم بموعد الإنتحابات في 10 تشرين الأول

إجتماع الكتل والمفوضية يوصي برفض تأجيل الإستحقاق

بغداد – قصي منذر

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي عن التزام الرئاسات وقادة الكتل خلال اجتماع ضم ممثلة الامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، بموعد اجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل .وقال الهنداوي في تصريح امس إن (الاجتماع الذي عقد بحضور رؤساء الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي والقضاء الاعلى فائق زيدان ونائب ممثلة الامم المتحدة في العراق مع مفوضية الانتخابات ،خرج باجواء ايجابية)، مشيرا الى ان (المجتمعين أكدوا الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل)، وتابع ان (الاجتماع ناقش جميع القضايا التي تخص انتخابات تشرين سواء من الجانب التقني أو توفير الدعم لمفوضية الانتخابات لتجاوز الصعوبات)، مؤكدا ان (المفوضية قدمت شرحاً مفصلاً بشأن استعداداتها وتطور عملها). وتمخض عن اجتماع الكتل السياسية مع المفوضية ، عدم القبول بتأجيل الانتخابات . واكد المجتمعون على (الالتزام بالموعد وعدم القبول بالتأجيل، واعلان النتائج خلال 24 ساعة، واخذ بصمات المقترع بالبطاقة القديمة قصيرة الامد ثم سحبها بعد التصويت، وانه لا يمكن للناخب التصويت بها لاكثر من مرة)، واضاف ان (المجتمعين اتفقوا على اهمية العمل على انجاح الانتخابات، وتزويد المرشح بعد يومين من اعلان نتائج الانتخابات بصور كاملة عن استمارات الاقتراع يمكنه من خلالها حساب اصواته بنفسه والتأكد منها)، مشددين على (ضرورة تخفيف شروط المراقبين وبخاصة الشهادة الدراسية والقبول باي شهادة وليس فقط الاعدادية). وبحث وفد من تيار الحكمة الوطني برئاسة أحمد الفتلاوي مع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي ، مستجدات الساحة السياسية والتحديات التي تواجهها والظروف التي استدعت الحزب الى اتخاذ قرار عدم المشاركة في الاستحقاق المرتقب. ودعا الفتلاوي اللجنة المركزية في الحزب الى (العدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات)،مؤكدا ان (وجود حزب عريق مثل الشيوعي العراقي ومكانته الشعبية أمر في غاية الاهمية لتدعيم الممارسة الديمقراطية في العراق التي تواجه تحديات كثيرة يستلزم العمل على على تذليلها)، واضاف ان (تغيير الواقع الحالي ومحاربة الفساد والقضاء على المحاصصة يجب ان يكون عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات لتحقيق التغيير الذي ينشده عامة الشعب). وعزا النائب خالد العبيدي، ،سبب دمار العراق الى الطائفية والفساد، مؤكدا انه لا حل الا عبر صناديق الاقتراع.

وقال العبيدي في بيان امس ان (الطائفية والفساد هما سبب ما وصل اليه العراق من تدهور الاوضاع على مختلف الاصعدة، ولاسيما ان البلاد شهدت مراحل خطرة نتيجة البناء الخاطئ على اساس طائفي واساس الفساد الذي لم ينتج عنها الا الدمار والخراب)، مبينا ان (ايرادات الدولة منذ عام 2003 والى الان تصل الى الف مليار دولار، والمواطن يخشى من الموت اذا وصل الى مستشفى حكومي والتعليم في تدهور والخدمات الأساسية معدومة والمواطن في قلب العاصمة ، يطلب توفير مشاريع مياه صالحة للشرب)، مؤكدا انه (من اسس للفساد في العراق هي القوى الدولية والاقليمية في المنطقة، فهي تعتاش على هذا الأمر و تريد بقاء البلد على وضعه الحالي ضعيف وهش، ولا خلاص الا من خلال صناديق الاقتراع). وبحثت قيادة المقر المتقدم لعمليات الكرخ، مع عشائر جنوب وشمال بغداد، الاستعدادت الجارية لتأمين العملية الانتخابية المقبلة.وقالت القيادة في بيانامس إن (قائد المقر المتقدم اللواء الركن سعد محسن عريبي، عقد لقاءً ضم قائد فرقة 17 وقيادة فرقة السادسة مع عشائر جنوب وشمال العاصمة ، ناقش الاستعدادت لتأمين العملية الانتخابية المقبلة وتوفير بيئة أمنة لهذه الممارسة الديمقراطية)، من جانبها ،أثنت العشائر على (دور قواتنا الأمنية في حفظ الامن والاستقرار في مناطقهم). وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد وجه القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن قضاء الطارمية وخلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، تدارس المجلس، (الأوضاع الأمنية في الطارمية وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، وقد وجّه الكاظمي القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن القضاء والسكّان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أيّ ملاذ له هناك).

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