السجن عشر سنوات لمتاجرين بالمواد المخدرة

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما لمدانين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لأحكام القانون.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المدانين اعترفوا في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي ببيع وترويج مادة الكرستال المخدرة بعدما ضبطت بحوزتهم (20) غرام من مادة الكرستال وحبوب نوع صفر واحد عدد( 1286) حبة، إضافة إلى بايبات عدد (3) وقداحات عدد (3).

وأضاف أن “القوات الامنية القت القبض عليهما في منطقة الشعب اثناء تكليفهم بواجب رسمي، باشراف مباشر من قاضي التحقيق، لافتا إلى أن “الحكم بحق المدانين يأتي استنادا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.