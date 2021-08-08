السيسي يتلقى رسالة من الكاظمي تتعلّق بالأمن والتنمية

القاهرة – مصطفى عمارة

سلم وزير الدفاع جمعة عناد ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتعلق بالامن والتنمية. وقال بيان امس ان (عناد سلم بحضور نظيره المصري محمد زكى ، السيسي رسالة من الكاظمي ،تضمنت تأكيد تقدير الحكومة للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على الأصعدة كافة والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة السيسي في المجال التنموي ونقلها إلى العراق)، واضاف ان (الرسالة تضمنت تثمين الدور المصري الداعم للعراق، ذلك الدور الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، ولاسيما في ما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية). وكان الكاظمي قد اكد خلال لقائه السفير الاسباني لدى بغداد خوان خوسيه إسكوبار،رغبة العراق بفتح الأبواب أمام الشركات الإسبانية للاستثمار في الاقتصاد.وذكر بيان امس ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جمعهما في القصر الحكومي ، زيادة التعاون المشترك بين البلدين)، مبينا ان (الكاظمي أثنى على مستوى العلاقات العراقية الأسبانية وجهود السفير خلال مدّة عمله)، مؤكداً (تطلّع العراق إلى المزيد من التعاون مع إسبانيا وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في مجالات الأمن، والاقتصاد والاستثمار)، معربا عن (رغبة العراق في فتح الأبواب أمام الشركات الإسبانية للمشاركة والاستثمار في الاقتصاد العراقي، ولاسيما في قطاع إدارة المستشفيات وتدريب ملاكاتها)، من جانبه، أكّد إسكوبار ( تطلّع حكومة بلاده إلى المزيد من التعاون، والصلات الثنائية مع العراق، وتعضيدها للجهود العراقية في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على دعم استقرار المنطقة وتوطيد التهدئة، والتنمية المستدامة فيها).

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