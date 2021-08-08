المونيتر: خلافات بين زعماء كتل سنية قد تكلفهم خسارة عدد من مقاعد البرلمان القادم

ترجمة / حامد أحمد

بينما يقترب موعد اجراء انتخابات العراق التشريعية أكثر فأكثر، بدأ خلاف حاد بين زعماء سياسيين سنة بالظهور للسطح لعدة أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، وحتى إقليمية أيضا، مما دعى ذلك سياسيين للتحذير من مغبة ان يكون هذا الخلاف سببا لخسارة السنة عددا من المقاعد في البرلمان القادم.

وكان سياسيون من كتل سنية حذروا من عواقب تأثير الخلاف الحاصل بين زعيم تحالف، تقدم، بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف، العزم، خميس الخنجر، والتي قد تؤدي لخسارة الكتل السنية عددا من المقاعد البرلمانية.

عضو البرلمان عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، قال للمونيتر “المنافسة الحادة بين مرشحي التحالفين ستفضي الى خسارة مقاعد سنية، خصوصا المحافظات الانتخابية المشتركة لبغداد وديالى، من بين محافظات أخرى”.

وجاء في تصريحات صحفية لسياسيين سنة القول “ما يحدث اليوم في الشارع السني تنافس انتخابي ولا علاقة له بالدور الإقليمي، ونتوقع في فترة الانتخابات ظهور مزيد من المنافسات بهدف إحراز مزيد من المكاسب”.

وكانت المعركة الحقيقية قد بدأت عندما ارسل الحلبوسي بتاريخ 23 تموز رسالة نصية للخنجر يتهمه فيها ببيع أراضي قسم من المناطق السنية.

وجاء في الرسالة ما نصه “لن نسمح لك بالتنازل عن الأراضي، وحاولت مرارا وتكرارا ان اغلب المصلحة الوطنية وقضية أهلنا السنة عن الخلافات وصغائر الأمور التي لا تجدي نفعا”.

بعد ذلك بدقائق رد عليه الخنجر ببيان جاء فيه “لا أستطيع تكرار نفس الكلمات التي لا اعرف كيف ومن اين تعلمتها، ولكنني اعدك بأنني سأستمر مدافعا عن حقوق اهلي التي ضيعتها خوفا على منصبك”.

وكان نص رسالة وبيان الزعيمين السياسيين قد تم تسريبها عبر منصات إعلامية سياسية ومواقع التواصل الاجتماعي.

رحمن الجبوري، باحث كبير سابق لدى المركز الوطني للديمقراطية في واشنطن، قال “قسم من اهداف الصراع السني – السني هي اقتصادية، بينما تتعلق الأخرى بالقيادة السنية وأخرى كذلك بمحاور إقليمية”.

وأضاف الجبوري قائلا “القيادة السنية تجلب فائدة اقتصادية كبرى للذين يتولوها. ولهذا السبب فان الصراع بين الحلبوسي والخنجر قد نشب لانهما يعتبران القطبين الرئيسيين للكتل السياسية السنية”.

وتشير المونيتر الى ان هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الخلاف بين أحزاب سنية لهذه المرحلة، والتي يعتبرها البعض كحالة صحية نجم عنها منهجان وطريقان سياسيان للسنة، أحدهما سيحصل على ثلثي الأصوات في حين سيحصل الآخر على ثلث واحد.

ولكن الحقيقة تبقى بان الخلاف بين ابرز زعيمين سنيين متأثر على نحو طبيعي بالصراعات الإقليمية، فالخنجر منضو للمحور الإيراني القطري التركي، في حين يميل الحلبوسي للجناح الأميركي الخليجي، وخصوصا للعربية السعودية ودولة الإمارات.

الحلبوسي، الذي يعتبر اصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق، يعمل على تحجيم دور الخنجر كأبرز منافس سني. وفي الوقت نفسه فانه يتحاشى بشدة إثارة غضب حلفاء الخنجر من الشيعة الذين يعتبرون مقربين من إيران.

ويقوم كل من الحلبوسي والخنجر بإدارة عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن أنفسهم، حيث قاموا بالتودد لناشطين وصحفيين للدفاع عنهم ومناصرة أحدهما ضد الآخر.

حسابات ممولة على موقع فيسبوك ظهرت مؤخرا لتشويه صورة أحدهما الآخر، مما يوحي باحتمال خوض الطرفين حربا الكترونية.

ناشط سني قال للمونيتر طالبا عدم ذكر اسمه “هناك أموال تصرف لنشطاء ومدونين للانضمام الى فريقين متخاصمين، وكذلك لمدراء مجاميع واتس أب التي تشهد نقاشات وصدامات كبيرة”.

وأضاف قائلا “نادرا ما تجد ناشطا سنيا لا يهتم بصراع الحلبوسي والخنجر، لكن قسما منهم يتبنى أفكارا صريحة وينشر أفلام فيديو ومعلومات مشوشة تهدف الى اسقاط الخصم”.

قبل عدة أسابيع مضت، وعد الخنجر بإعادة عوائل منطقة جرف الصخر لبيوتهم بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تهجيرهم، واستحواذ فصائل مسلحة شيعية عليها بعد تحريرها من داعش. الخنجر قال ان وعده سيتحقق في اليوم الأول من عيد الأضحى. ولكنه لم يحصل ذلك.

أطراف شيعية مسلحة حاولت الوقوف مع الخنجر بينما كانوا يعملون سوية لجلب عدد قليل من شيوخ عشائريين في منطقة جرف الصخر وتحدثوا عبر الاعلام عن عودتهم للمنطقة التي يقال بانها خالية من سكانها لحد الان.

بعد ان تقدم الخنجر بوعده هذا، وصفه الحلبوسي بانه عبارة عن دعاية انتخابية وليس بقضية إنسانية او أخلاقية.

الان السنة منقسمون بين مؤيد لتحالف تقدم بقيادة الحلبوسي وتحالف العزم بقيادة الخنجر. مع ذلك فان قسما يذهب للاتجاه بالقول إن ما يحصل هو حالة صحية تعطي للناخب خيارين فقط كما هو الحال في الانتخابات الأميركية.

على الرغم من كل ذلك، فانه من المحتمل ان يجتمع الحلبوسي والخنجر مباشرة بعد الانتخابات لتكوين تحالفات سياسية وربما تشكيل جبهة سنية كبرى داخل قبة البرلمان.

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