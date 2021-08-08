تأكيد جديد من مكتب الكاظمي حول إجراء الانتخابات بموعدها

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والنائب عدنان الزرفي، اليوم الأحد، على إجراء الانتخابات في موعدها.

وذكر مكتب الكاظمي، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مكتبه، اليوم، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا، وضرورة أن تتوحد الجهود كافة؛ من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد أيضاً، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية وبقية الأجهزة المعنية؛ للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها”.