تمر الكلمات…

كأنها واقع في عينيك.

و لكن شبح كلماتي تمر عليك

كأنها احلام و مستقر الجنان لك

ارى سراب وجهك في كل ركن

في داري..

كانه شبح يتخلل وجداني

أعشق نقطة الوهم أنا..

في عالم أصنعه …

يليق باميرة مثلك .

عجزت على أن أحققه في واقعي

و لكن لم ابخل على أن تحققه لك

في مخيلتي…

طالت العلاقة ..

بين القلم و الورقة

و كتبت الكثير عنك..

و لكن بعدما استفاق القلم

من حلمه…

و وجد على الورقة شبح الكلمات

و رقة ناصعة بيضاء كقلبك..

كم منا اسير النظرة..

و كم منا أسير للكلمة..

و كم منا محتاج للحبيب …

لم أجد كل ذلك..

و لكن شبح الكلمات ..

و تلك الورقة الناصعة..

حققت لي ذلك…

بقلم عارف العقراوي

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