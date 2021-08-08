حقوق الإنسان: يجب التحقيق في وفاة 3 موقوفين خلال أقل من شهر

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، أمس، وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة على خلفية وفاة 3 موقوفين خلال اقل من شهر في مديرياتها في البصرة.

وقال مكتب المفوضية بالبصرة في بيان، إنه “إذ يتابع ميدانيا عبر الرصد والتوثيق وضمن ملف العدالة الجنائية واقع مراكز الاحتجاز التي تخضع لسلطات وزارة الداخلية والتوصيات التي ترفع نتاج مئات الزيارات الميدانية سواء عن الحالات التي ترصد عن سوء المعاملة و َالتعذيب او أوضاع الاكتظاظ الخطيرة او تأخير التحقيقات، وبعد المعلومات المؤسفة بوفاة الموقوف محمد حافظ كاظم والذي كان موقوفا في مديرية مكافحة الإجرام والذي جاء بعد حادثين آخرين مؤسفين بوفاة موقوقين آخرين خلال اقل من شهر، يجدد المكتب وضمن المسؤولية الملقاة عليه أن يطالب رئاسة اللجنة الأمنية العليا ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات العاجلة الآتية”:

١_عرض نتائج التحقيقات المكتملة التي تقوم بها وزارة الداخلية عن اسباب وفاة الموقوفين الثلاثة بشكل عاجل.

٢_العمل على محاسبة المقصر ووفق القانون.

٣_ضرورة العمل من وزارة الداخلية وفق قرارات مجلس القضاء الأعلى في ملف التحقيق وخصوصا ملف التحقيق الجنائي.

٤_العمل على وضع معالجات سريعة لأوضاع الاكتظاظ الخطيرة في مراكز الاحتجاز ونتائجها على حياة الموقوفين وخصوصا بعد رصد إصابات بوباء كورونا. وأكد أن “المكتب في متابعة مع اللجنة المكلفة بالتحقيق من وزارة الداخلية”.

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