خاطرة (2)

غــــضــــــب الــــطـــــفــــولـــــــــــة

حسن حاتم المذكور

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يـــــا شــــــيــــــخــــــنــــا

على وجه سماحتكم

وعــــتـــمــــــة الـــــمــــكــــــــان

تعوي افتراسي رجفة الشيطان

ماذا تريد

يا ذَ كَـــــــراً كُــــنّ رَجُـــــــــلاً

وسحب يداك

من الهنا ومن الهناك

أعنيك يا ابـــــــن الـــــــعــــــار

لا أعني سواك

وانظر لوجهكَ كي تراك

وكي تراني طفلةً لا حولَ لي

لصد مجزرة الزناة

على جسدي

يـــــا ابـــــــــن ا لــــــــخـــــــنــــــا

في أي ماخورٍ

تعلمتَ العبادةَ وألزنا

ومهارة البغاء؟

خذ صرختي يا ابن التي

من لدغة الثعبان

وامسح بلحيتك ألنزيف

واللعاب

يا سائب الكلاب

………………….

إبـــــــلـــــع لــسانــــــــــك

ومواعظٌ تهذي بها

لا أطمع بعد الآن

بفردوس مثلك فيه

لي جنتي وآخرتي

وربي أعرف ألطريق إليه

يا ابن التي

جرحتَ الروح في جسدي

وتركتني أسيرةً

في مشاجب الحريم رابعةً

يشرب شيطان العبادة دمعنا

وبعد صلاته

يفلح بطازح لحمنـــــــــــــا

…………………

يــــا ابـــــــن الـــــــــــــحــــــــــرام

لم أكمل الفطام

عن فرحي في بيتنا الصغير

عن مرحي وشقيقي الصغير

خطفتَ طفولتي

أثكلتَ بي حضنَ أمي

خذك عني

أعوامي التسعة

تجهش في البكاء

تكتب وصاياها على

أجساد كل النساء

أعد سَكينتي بمدرستي

وغفوتي في يقظتي

لا تغتصب حلمي الرضيع

واحترم فصل الربيع

على حدائق طفولتي

………………

فـــــي بــــرد حــــضـــــنــــــــــك

أطفأت فيَّ عمر الصبا

أول ألشموع

أفرغته مني

أقمت لي مأتماً بين الضلوع

صفعتني وكسرتني

وأشعلت ناراً في ألدموع

……………

فــــــرقٌ كـــــبــــيـــــرٌ بــــــيـــنـــــنـــــا

يا شيخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

أنت أوحال الثــــــــــــرى

وأنا الطفولة والثريــــــــا

ماذا فعلت الآن؟

هجرتني قاصرة

أشكو لمن؟

أبكي لمن؟

من يصلح الخراب

في داخلي المهجور

أنت أم ألشيطان؟

أم الأديان والأديان؟

قد سرقت مذاهبها

منها الـــرســـالــــــــــــة

……………….

أعـــــوامــــــي الـــتـــسعــــة تسأل

عن قاتل مجهــــــــــــــــــــــــــول

يا ابن التي ماذا أقــــــــــــــــــــول

ولمن أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول؟

والكلام فيكم يطــــــــــــــــــــــول

ألقاتل المجهول فيك

مذاهب وشرائع وعقائد

وأنت ألقتيل

يوم آمنت ولا تدري

بماذا

ولماذا

في بيئة تكثر فيها

عقائد الغباء

كــــم مــــــثـــــلـــــي هـــــنـــــاك

في مقدس سرك المثقــــــــوب

بالأثام والذنـــــــــــــــــــــــوب

من يصلح الآن الخراب ؟

أهكذا كتبت وشرعنت الأديان؟؟

تباً لولاية الشيطان فيــــــــــك

وروح الشيطان فيــــــــــــــك

وآية الشيطان فيـــــــــــــــــك

وسماحة الشيطان فيــــــــــك

أَعقْتَني عَوقّتَــنـــــــــــــــــــي

وَتَركتَنــــــــــــــــــــــــــــــي

أحيا بمــــــــــن؟

أعوامي التسعة؟

يا عاهر ماتت لمن

لشرائع

تزني بأحلام ألطفولة

وتوصي بالحجاب

لما ألحجاب والنقاب بعد الآن؟

لشرائع تفبرك الخديعة

لمذاهب عقائدها خليعة

لمن يا ابن وأبناء

ألشرائع الخليعة ؟؟

………………

والآن وحــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

أقطع مسافاتي إلى ذاتــــــــــــــــــي

وحدي أتوه في غابات عزلتـــــــــي

وحدي أحمل نعشــــــــــــــــــــــــي

على أكتاف ضعفـــــــــــــــــــــــي

أحمل دموعي في راحتــــــــــــــي

أضرب بها كل الزناة

ثم أمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

على طريق الله وحـــــــــــــــدي

عذراء كالأرض

ككل النســـــــــــــــــــــــــــــــاء

……………..

ا لشـــــــــيــــــــخ فـــــــــــيـــــــــــــــك

مات مجهول الحكاية

كالذين شرعنوا

صيد ألطفولة وأكلها

مثلي بماخور هنــــــــــــــــــــــــاك

حور وغلمان ولغز الهنــــــــــــــاك

خجل ألشيطان

من سخف ألحكاية والهنــــــــــــاك

بكت كرامتي وكبرياء أ نــوثتـــــــــــــــــي

من مأزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بين الهنا والهناك

ومات الشيخ فيك

أبكيه

لا من أجله بل

على وضاعة نهايته

ومثلما كنت هنـــــــــــــا

يا شيخنـــــــــــــــــــــــا

تبقى وضيعاً بمحرقة الهنــــــــــــــــــــــــــاك

08 / 08 / 2021

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