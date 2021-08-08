سطور في حياة الراحل المناضل عقيد شرطه متقاعد الحاج

عيد محمود أبو مراحيل- أبو رامي

( 1952م 2021م )

بقلم:- سامي إبراهيم فودة

بسم الله الرحمن الرحيم

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا “صدق الله العظيم”

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على سيرة عطرة وذكرى طيبة لرجل من رجالات الوطن الأفذاذ وأحد ضباط قوات بدر ومن الذين ساهموا في بناء اللبنات الأساسية الأولى في قوات حفظ النظام والتدخل بالشرطة الفلسطينية والذي كان يقود طابور حرس الشرف عند زياره الرئيس/ياسر عرفات لمقر قيادة الشرطة في غزه, المناضل الشهيد عقيد شرطه متقاعد الحاج/ عيد أبو مراحيل والذي وافته المنية صباح يوم الجمعة الموافق 6/8/2021م بعد صراع مع المرض والذي لم يمهله طويلاً عن عمر يناهز”69 عاما” قضاها في خدمة شعبه وقضيته الوطنية,

ولد الفدائي المناضل الشهيد عقيد شرطه متقاعد الحاج /عيد محمود أبو مراحيل المكنى “أبو رامي ” في مخيم النصيرات للاجئين بتاريخ7/6/1952م نشأ وعاش في كنف أسرة فلسطينية لاجئة مناضلة محافظة على تقاليد المجتمع الفلسطيني وملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف حيث تعود أصول جذور عائلته إلى مدينة بئر السبع المحتلة عام 1948م اثر النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني واستقرت في مخيمات اللجوء والشتات, وأنهى دراسته الأساسية والإعدادية في مدارس وكالة الغوث للاجئين “الأونروا”,

محطات مضيئة في حياة المناضل عقيد شرطه متقاعد الحاج /عيد محمود أبو مراحيل

غادر المناضل الحاج/عيد محمود أبو مراحيل”أبو رامي” قطاع غزه عام 1969م إلي الأردن والتحق بقوات التحرير الشعبية، وكان من المقاتلين الأشاوس بعد أحداث تموز عام 1971م وخروج قوات الثورة من الأردن ،انضم إلي جيش التحرير الفلسطيني “قوات بدر”.

خلال اجتياح اسرائيل للبنان صيف عام 1982م كان المناضل الحاج/عيد محمود أبو مراحيل “أبو رامي” من ضمن كتيبة قوات بدر التي حضرت من الأردن إلي لبنان للدفاع عن وجود الثورة الفلسطينية.

تلقي المناضل عقيد شرطة متقاعد الحاج/عيد محمود أبو مراحيل “أبو رامي “العديد من الدورات العسكرية منها:- 1- دورة مدربي اسلحه-2- دورة مشاه دوره معلمي صاعقه في سوريا عام 1974م.

بعد توقيع اتفاق اوسلو تمهيداً لدخول القوات إلي أرض الوطن تلقي المناضل العقيد المتقاعد الحاج/عيد محمود أبو مراحيل “أبو رامي” الدورات التالية:- 1- دورة شرطه تأسيسيه- 2- دورة شرطه متقدمة في الأردن.

مع عودة قوات الأمن الوطني إلي أرض الوطن وانشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م حضر المناضل الحاج/عيد محمود أبو مراحيل “أبو رامي” إلي قطاع غزه ضمن قوات بدر القادمة من الأردن، وخدم في قوات الامن الوطني بالسرايا الحكومي.

انتقل المناضل الحاج/عيد محمود أبو مراحيل “أبو رامي” إلي جهاز الشرطة الفلسطينية عام 1996، وعين في قوات حفظ النظام والتدخل وكان أحد أركان القوات ومدرب القوه الخاصة فيها.

تقاعد المناضل العقيد المتقاعد الحاج/عيد محمود أبو مراحيل “أبو رامي” بتاربخ1/3/2008م برتبه العقيد.

نظرة الوداع الأخيرة … على رحيل الأخ المناضل الشهيد عقيد شرطة متقاعد الحاج /عيد محمود أبو مراحيل

بعد مسيرة نضالية وتاريخية مشرفة حافلة بالعطاء والتضحية والفداء والنضال شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني جثمان الشهيد المناضل عقيد شرطة متقاعد الحاج /عيد محمود أبو مراحيل في موكب جنائزي مُهيب صباح يوم الجمعة،وانطلق موكب التشييع بعد إلقاء عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر من أمام منزله وحُمل نعشه على أكتاف الجماهير إلى مثواه الأخير لمواراة الثرى وتمت الصلاة عليه في مقبرة مسجد حمزه أرض أبو سليم

بقلوب ملؤها الحزن والأسى وبالأصالة عن نفسي وعائلتي أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيد المرحوم العقيد الحاج /عيد محمود أبو مراحيل سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ”

وإنا لله وإنا إليه راجعون

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