شرطة كربلاء توضح حقيقة حريق مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء

نفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وجود حادث حريق داخل مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في كربلاء المقدسة. و اوضحت المديرية في بيان اطلع عليه موقع كربلاء الاخباري،”ان ما حصل هو حريق لكرفانيين ضمن دائرة استخبارات وأمن كربلاء ضمن تشكيلات وزارة الدفاع وليس من توابع مديرية الاستخبارات في كربلاء وان الحريق حصل بالقرب من مبنى المصرف الزراعي قرب مبنى المحافظة. و اضاف البيان،انه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وإخماد الحريق من قبل الدفاع المدني ولم يكن هناك أي أضرار بشرية فقط تماس كهربائي بسبب جهاز تبريد (مكيف). و اعلنت بعض الوكالات الاخبارية ان حريق اندلع داخل مديرية استخبارات محافظة كربلاء ضمن مركز المحافظة وفي الوقت ذاته تجدد مديرية شرطة كربلاء المقدسة دعوتها لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية للأعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار كما ندعو المواطنين لعدم ترويج الاخبار الكاذبة حتى لا يكونوا اداة لبث الشائعات. كربلاء الاخباري/اسامة الخفاجي

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