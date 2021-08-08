صحيفة : اتصالات بين باريس سان جيرمان وميسي

كشفت صحيفة إسبانية أن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تواصل مع فريق باريس سان جيرمان، الخميس، لمعرفة إن كان النادي الفرنسي مهتم بالتعاقد مع ابنه.

وقالت “ماركا” إنه رغم اهتمام أندية أخرى بميسي، إلا أنه مع سان جيرمان هناك اتصالات و مناقشات.

وكشفت الصحيفة أن رد سان جيرمان على خورخي ميسي لايعني أن الصفقة ستتم ، إلا أن الفريق الفرنسي يبحث عن طريقة تسمح له بالتعاقد مع ميسي دون أن يفرط في نجمه كليان مبابي أيضا.

ووفق ماركا، يسعى باريس سان جيرمان إلى ضمان جني أموال، من استخدام صورة ميسي، توازي ما سيصرف لجلبه، وقدرت الصحيفة أن الفريق قد يحتاج إلى الحصول على 100 في المئة من حقوق استخدام صورة ميسي.

ويواجه باريس سان جيرمان ديونا بقيمة 200 مليون يورو هذا الموسم ويحتاج إلى بيع لاعبين، لكن ناصر الخليفي يريد الاحتفاظ بمبابي بالإضافة إلى التعاقد مع ميسي.

وأصدر برشلونة بيانا جاء فيه “على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسميا بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الإسبانية)”.

وأضاف البيان “أمام هذه الوضعية، لن يبقى ليونيل ميسي مرتبطا ببرشلونة. الطرفان يأسفان جدا لأن رغبات اللاعب كما النادي لم تتحقق”.

وتابع “يريد برشلونة من أعماق قلبه شكر اللاعب لمساهمته في هذه المؤسسة ويتمنى له الأفضل في حياته الشخصية والاحترافية”.

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