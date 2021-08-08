محافظ بابل: أهالي جرف الصخر لن يعودوا إلا بهذا الشرط..

أكد محافظ بابل حسن منديل السرياوي، أمس السبت، أن الحديث بشأن عودة العوائل إلى جرف الصخر حديث سياسي ولا يستند لأي قرار حكومي بهذا الصدد، فيما أشار الى وجود مشروع لاعادة تأهيل الناحية وبخلافه لايمكن للعوائل العودة لمنازلها.

وقال السرياوي في حديث لـ(المدى)، إن “التصريحات التي صدرت من بعض الشخصيات السياسية بشأن عودة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها في جرف الصخر يراد منها الترويج الانتخابي وكسب اصوات النازحين ليس إلا”. ونفى إصدار “أي قرار حكومي بشأن عودة العوائل في الوقت الحالي”، مؤكدا أن “غالبية مناطق جرف النصر ماتزال مليئة بالعبوات الناسفة التي خلفها تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على الناحية”. واضاف أن “هناك مشروعا يتضمن إعادة تأهيل ناحية جرف النصر ضمن مبادرة صندوق اعمار المناطق المحررة”، مشددا على أنه “بخلافه لا يمكن للعوائل العودة لمنازلها وممارسة حياتها بشكل طبيعي في ظل الخراب الذي خلفته المعارك المسلحة التي دارت في الناحية قبل خمس سنوات تقريباً”.

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