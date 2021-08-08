ميسي يبكي أمام زملائه فى بداية مؤتمر وداع برشلونة.. فيديو



انهمر الأرجنتيني ليونيل ميسي في البكاء خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده حاليا لوداع نادي برشلونة وجماهيره.

ورحل ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني، بشكل رسمي الخميس الماضي، ويقترب بقوة من إرتداء قميص باريس سان جيرمان.



وفي بداية حديث النجم الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده صباح اليوم، في حضور لاعبي البارسا وإدارة النادي، إنهمر البرغوث في البكاء أمام زملائه قبل بداية المؤتمر.

وتفاعل عدد من لاعبي برشلونة مع ميسي، حيث ذرفت دموعهم حزناً علي رحيل النجم التاريخي لنادي برشلونة الإسباني.

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قرر عقد مؤتمر صحفي، لوداع برشلونة وجماهيره، والحديث عن أسباب الرحيل.

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