نداء لوزارة الدفاع يتعلق برفاة العراقيين والكويتيين المفقودين بحرب الخليج

وجهت وزارة الدفاع نداء انسانياً، الأحد، نداء إلى المواطنين يتعلق برفاة العراقيين والكويتيين ممن فقدوا في حرب الخليج أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية.

وذكرت الوزارة في النداء، أنها تهيب “بالمواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفاة (العراقيين- الكويتيين) ممن فقدوا في حرب الخليج أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية، الإدلاء بها عبر الاتصال على الرقم أدناه:

(07901945476) التابع الى مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع او من خلال الاتصال بالسفارة الكويتية في بغداد عبر الرقم (07802604124)، او السفارة الكويتية في اربيل عبر الرقم (07511745555)، او السفارة الكويتية عبر الرقم ( 07828000066)، او من خلال ارقام البعثة الدولية للصليب الاحمر (07703157444 – 07502120245).

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