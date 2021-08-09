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(( إستثمار بغداد تشارك في فعاليات مؤتمر الإستثمار الدولي الأول في محافظة البصرة ))

برعاية فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وبدعوة كريمة من هيئة إستثمار البصرة وحضور محافظها السيد أسعد العيداني ،  شاركت هيئة إستثمار بغداد ممثلة برئيسها المهندس حيدر الأنصاري في إنطلاق فعاليات ( مؤتمر الإستثمار الدولي الأول في محافظة البصرة ) الذي ترأسته معالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار السيدة سها النجار  والذي أقيم يومي (6_7/ آب /2021 ) تحت شعار ( البصرة … حيث يُصنع المستقبل ) .
ناقش المؤتمر عدة محاور منها إيجاد سبل جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية ذات الأهمية الإقتصادية لعموم البلاد ، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة تهيئة المناخ الإستثماري المناسب لعمل الشركات والمستثمرين في جميع المحافظات مما يحقق الفائدة لإقتصادها ويخلق نوعاً من التوازن والتنوع بين مواردها .

هذا وقد أكد الأنصاري خلال المؤتمر على دعوة رئيسة الهيئة الوطنية للإستثمار مع رؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات لزيارة العاصمة بغداد والإطلاع على المشاريع الإستثمارية المتنوعة فيها لاسيما وأن مشاريع هيئة إستثمار بغداد تعتبر الأولى من حيث عددها وتنوع قطاعاتها ونسب الإنجاز المتحققة فيها والمتابعة المستمرة لمراحل عملها في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد  .

هذا وشارك أيضاً في المؤتمر هيئات الإستثمار وعدد من البعثات الدبلوماسية وممثلي منظمة الأمم المتحدة وعدد من مسؤولي محافظة البصرة ورجال الأعمال والمستثمرين الذين أعتبروه حدثاً مهماً يليق بمحافظة البصرة ومكانتها الإقتصادية وهو ما يساهم بشكل كبير في دعم الإستثمار وتشجيعه ودفع عجلته نحو الأفضل  .

قسم العلاقات العامة والإعلام
هيئة إستثمار بغداد  

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