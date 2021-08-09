استعدادات امريكية بريطانية لضرب المفاعلات النووية الايرانية وخطط…

عسكرية اسرائيلية لضرب مواقع حزب الله

بيان صحفى

توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات قيام الولايات المتحدة الامريكية وبريطانية بتوجيه ضربات عسكرية مفاجئة للمواقع النووية الايرانية على الرغم من محادثات فيينا بخصوص الملف النووى الايرانى

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واسرائيل لديهم خطط لضرب الاهداف النووية الايرانية وكذلك ضرب الاهداف العسكرية لمحور المقاومة فى لبنان وسوريا والعراق بنفس التوقيت ومنها اسلحة حزب الله بلبنان ومواقع

بالعراق على راسها الحشد الشعبى اضافة لمواقع داخل الجولان بسوريا

ولفت الى ان هناك خطط امريكية وبريطانية واسرائيلية للقيام بعمل عسكرى ضخم وكبير يستهدف المفاعلات النووية الايرانية ويستهدف مواقع محور المقاومة بالعراق وسوريا ولبنان واليمن والذى تعتبره الدول الغربية اكبر خطر على امن الكيان الصهيونى

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