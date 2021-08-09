اعتقال 3 متسللين من الجنسية السورية غربي نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الاثنين ، القبض على 3 متسللين من سوريا للعراق.

وقالت الخلية في بيان ، أنه “استمراراً لمهامها في حماية الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع – شعبة الاستخبارات، تمكنت الفرقة 15 من الجيش وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة 71، وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية، من رصد تحرك 3 اشخاص من الجانب السوري يحاولون اجتياز الشريط الحدودي المشترك.”

البيان أضاف ، أنه ” تم القاء القبض عليهم بكمين محكم بعد اجتيازهم الحدود في قرية جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى وتبين أنهم عائلة تحمل الجنسية السورية”، مشيراً الى أنه ” تمت إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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