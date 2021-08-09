الحكومة تريد التفاوض مع المقاطعين: نتعهد بنزاهة الاقتراع وتوفير بيئة انتخابية آمنة

بغداد/محمد صباح

في محاولة لحث القوى والأطراف السياسية على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، قررت الحكومة تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل والكيانات التي انسحبت من سباق الانتخابات بعدما شككت في نزاهتها، وأبدت مخاوفها من السلاح المنفلت.

وألزمت الحكومة نفسها في اجتماعها الأخير مع رؤساء الكتل السياسية والمفوضية والقضاء وبحضور نائب ممثلة الأمم المتحدة (يونامي) بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدة على دعمها المتواصل للمفوضية.

وذكر حسين الهنداوي مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات في تصريح لـ(المدى) أن الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع قادة الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات ونائب الممثل الخاص للأمم المتحدة (يونامي)، وبحضور لجنة الأمن الانتخابي، ناقش مواضيع متعددة في مقدمتها التأكيد على إجراء الاقتراع في موعده المحدد”.

وأضاف أن “رؤساء الكتل السياسية أكدوا جميعهم على الالتزام بإجراء الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل مع توفير الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات”، مبينا أن “كل المشاركين قدموا وناقشوا مشاكلهم وتخوفهم من الانتخابات، حيث أجابت الحكومة والمفوضية على كل التساؤلات التي طرحت”.

وقبل يومين التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي برؤساء الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ومفوضية الانتخابات ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وفي هذا الاجتماع قدم رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات والخبراء الذين معه، شرحا مفصلا عن عمل المفوضية واستعداداتها اللوجستية لتنفيذ وإجراء الانتخابات في موعدها من دون تأجيل.

وتابع المستشار الحكومي حديثه عن الاجتماع قائلاً: إن رئيس الحكومة أعلن في اللقاء عن تشكيل لجنة للتفاوض مع القوى المنسحبة من الانتخابات، حيث شرعت الحكومة في تشكيل اللجنة من اجل الدخول بمفاوضات مع تلك القوى.

وأعلنت في نهاية الشهر الماضي مجموعة من القوى السياسية عدم مشاركتها في السباق الانتخابي في مقدمتها التيار الصدري بعد اعتزال زعيمه مقتدى الصدر العمل السياسي، ثم انسحب الحزب الشيوعي العراقي، والمنبر العراقي وجبهة الحوار، بعدما شككوا في نزاهة الانتخابات، وابدوا تخوفاً من السلاح المنفلت.

وأشار الهنداوي إلى أنه “من ضمن القضايا التي طرحت في الاجتماع هو موضوع المستشارين الدوليين ومسألة مشاركتهم في الاقتراع ودورهم”، مبينا أن “الحكومة تنتظر الآليات والحيثيات التي ستقررها الأمم المتحدة لتحديد اعداد المراقبين الدوليين”.

ومن جملة الأمور التي تمت مناقشتها من قبل المجتمعين، هي “قضية العنف الانتخابي”، ومخاوف بعض “الأطراف السياسية من إمكانية إثارة بعض أعمال العنف من المجاميع الخارجة عن القانون في يوم الاقتراع، بحسب عباس العامري عضو الهيئة القيادية في تحالف الفتح”، مضيفا أن الجميع أكدوا على أن الحكومة مستعدة وجاهزة لدعم المفوضية ولتأمين الأمن الانتخابي.

وبين العامري أن “المجتمعين أكدوا على ضرورة التفاعل بين الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات ومن خلفهما الجمهور من اجل ضمان مشاركة عالية في الاقتراع المقبل”، موضحا أن هناك بعض الإشكاليات تمت مناقشتها وإمكانية حلها منها مخاوف العنف الذي قد يرافق العملية الانتخابية.

وعلق القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي في تصريح صحفي لـ(المدى)، أمس السبت، على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإجراء حوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات مبينا أن “أبواب الحزب مفتوحة لإجراء أي حوار”، فيما أشار إلى أن قرار المقاطعة لم يكن عاطفيا.

وشدد العامري عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي على أن “مفوضية الانتخابات أعلنت أمام المجتمعين عن استعدادها الكامل لإجراء الاقتراع في موعده المحدد في العاشر في شهر تشرين الأول المقبل بعدما أجرت المحاكاة للأجهزة الالكترونية التي شخصت بعض الأخطاء والخلل وإمكانية تجاوزها”.

وكان حسن العذاري، مستشار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكد “قرار مقتدى الصدر بخصوص عدم الاشتراك في انتخابات 10-10-2021 قرار قطعي وحاسم ولا رجعة فيه. ولا يحق لأي فرد من افراد التيار دعم او نشر او الترويج لأي مرشح مهما كان”.

من جانبه أوضح عدنان الدنبوس العضو في المنبر العراقي في تصريح لـ(المدى) أن الحكومة والأمم المتحدة وبعضا من الكتل السياسية ترغب في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معتقدا أن الظروف الموضوعية لا تسمح بإجراء الانتخابات لسببين أولهما كثرة الانسحابات، وثانيهما الظرف الأمني غير المناسب.

وأضاف الدنبوس أن الإصرار “على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، سيجعل من نسب المشاركة فيها متدنية، مقارنة بالانتخابات البرلمانية الماضية التي لم تتجاوز فيها نسبة مشاركة المقترعين أكثر من 19%”، حسب تقديره.

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