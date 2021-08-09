الصحة تكشف حقيقة تقليل عدد مسحات كورونا ببعض المراكز الصحية في العراق – عاجل

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، حقيقة صدور توجيه بتقليل عدد المسحات ببعض المراكز الصحية، بجانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح حسن، انه “لا يوجد اي قرار وتوجيه من وزارة الصحة بخصوص تقليل عدد المسحات ببعض المراكز الصحية في عموم المدن العراقية، ولم يصدر اي قرار جديد بهذا الخصوص اطلاقاً، والعمل مستمر بشكل طبيعي باخذ المسحات بكافة المراكز الصحية المختصة بهذا الشأن”.

وبينت حسن ان “هناك بعض المواطنين يريدون اخذ المسحة قبل اخذ اللقاح، وهذا الأمر لا يوجد فيه اي توجيه او توصية من منظمة الصحة العالمية، وهذا الأمر سبب زخم كبير على المراكز الصحية الخاصة باخذ المسحة، خصوصاً هناك من يريد يجري مسحة وهو لا اعراض لديه ولا يعاني من شيء”.

وبينت، أن “هذا يأخذ حق غيره من الذين لديهم اعراض وفعلاً يستحقون اجراء المسحة، ولهذا بعض الحالات ترفض اجراء لها مسحات، كونهم يريدون اجراء المسحة من أجل اخذ اللقاح وليس لانهم مصابين او لديهم اعراض”.