النائب كاظم الشمري : عوائل الشهداء يتعرضون إلى ابتزاز ومساومات في هيئة التقاعد الوطنية وعلى هيئة النزاهة التحقيق بالموضوع 

دعا رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري هيئة النزاهة والجهات الرقابية إلى التحقيق العاجل في عملية ابتزاز عوائل الشهداء والجرحى ومنتسبي الجيش السابق داخل هيئة التقاعد الوطنية.

وقال الشمري في بيان صحفي لمكتبه الإعلامي اليوم الاثنين :” وردتنا معلومات تؤكد تورط رئيس هيئة التقاعد الوطنية إياد الجبوري بعمليات ابتزاز وسرقات لمستحقات عوائل الشهداء والجرحى ومنتسبي الجيش السابق الذين لم يستلموا مكافأة نهاية الخدمة لغاية اليوم وبدون أي مبررات قانونية رغم وجود التخصيصات المالية الكافية “.

وأضاف الشمري” يؤسفنا ان هذه الممارسات الغير قانونية يتم استخدامها مع شريحة الشهداء والجرحى ومنتسبي الجيش العراقي السابق الذين أفنوا حياتهم في خدمة العراق وضحوا بأنفسهم من أجل أمنه واستقراره “.

وأكد الشمري حرصه على متابعة التحقيقات مع هيئة النزاهة والجهات الرقابية الاخرى وتقديم المقصرين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل .

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