“بخير يا دبي” تجمع الخوار بالفنان محمد سيف

الخوار ميديا : 9/8/2021

لأجل من كتب على الماء، وواكب عملية التطور والبناء، ليجعل من إمارة دبي دانة الدنيا، وواجهة عالمية للعلم والتطور، وجعلها أيضاً إمارة الإنسانية والتآخي بين كافة الأعراق، إنه القائد المُلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قدم الفنان محمد سيف من ألحانه وغنائه عمله الغنائي الجديد “بخير يا دبي” وهو من كلمات الشاعر علي الخوار، الذي صاغ مفردات هذا العمل تقديراً لملهم الأجيال وأيقونة التطوير والجمال، ويقول مطلع الأغنية:

يا دبي جعل امجادك بخير

في ظل شيخ قلوبنا بخير

بوراشد اللي بك سما فوق

حتى غديتي بالحسن غير

بوراشد اهدى عيونك النور

واهداك قلب وروح وشعور

تحسد حلاك نجوم وبدور

دار الأمان .. وديرة الخير

“بخير يا دبي ” من كلمات الشاعر علي الخوار ومن ألحان وغناء الفنان محمد سيف، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير إبراهيم السويدي، والوتريات للمايسترو أحمد طه، وهندسة الصوت والمكساج للفنان عادل عبدالله، أما الفيديو الجميل الذي ظهرت به الأغنية فكان بلمسات علاء فياض، وقد تم التسجيل في استديو داينامكس بدبي.

وقد تم عرض أغنية “بخير يا دبي” بصوت الفنان محمد سيف على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني في “اليوتيوب” وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الإذاعات الخليجية والعربية.

للإستماع ومشاهدة فيديو الأغنية الرجاء الضغط على الرابط التالي:

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