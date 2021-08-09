تحذيرات من تزايد حوادث اطلاق النار و العنف العشوائى حول العالم بسبب ظاهرة البشر المشفرين بالالعاب الالكترونية

بيان صحفى

حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا من تنامى حوادث العنف العشوائى بمختلف دول العالم وحوادث اطلاق النار بلا سبب كما يحدث بالولايات المتحدة الامريكية وارجعت تلك الظاهرة بسبب ادمان الالاب الالكترونية العنيفة منذ الطفولة

كما حذر المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى من تنامى ظاهرة البشر المشفرين حول العالم نتيجة تشفير الالعاب الالكترونية العنيفة للوعى البشر ى منذ الطفولة الامر الذى تنتج عنه غالبية حوادث اطلاق النار بلا اسباب خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول

وطالبت المنظمة بحظر ومنع العاب البلايستيشن العنيفة التى تنتجها بعض الشركات وفرض عقوبات على تلك الشركات حال عدم التوقف عن انتاج الالعاب الالكترونية العنيفة للاطفال مما يتسبب بتشفير وعى الاطفال والشباب بطريقة تنتج عنها الكثير من الظواهر الكارثية

وطالبت المنظمة بانشاء مستشفيات متخصصة ومصحات لعلاج ادمان المخدرات الرقمية والالعاب الالكترونية حول العالم

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