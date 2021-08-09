ما مصير الحسابات الختامية لعام 2021؟

رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الاحد، عدم ارسال الحكومة الحالية لحسابتها الختامية، داعية إلى محاسبة المتسببين في ذلك.

وقال عضو اللجنة فلاح عبدالكريم، في حديث لـ(المدى)، إن “عدم وجود حسابات ختامية في عام 2014 انعكس سلباً على جميع الأعوام التي تلتها واثر على الموازنات المالية للبلاد”.

وأضاف عبدالكريم، أن “عام 2020 ايضاً خلا من الحسابات الختامية”، داعياً في الوقت نفسه جميع السلطات القضائية لـ”محاسبة المقصرين والمتسببين في عدم استكمال الحسابات الختامية”.

ورجح النائب، عدم “تقديم الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لحساباتها الختامية إلى مجلس النواب”، مطالباً رئاسة السلطة التشريعية بـ”عدم تمرير الموازنات المالية من دون الانتهاء من الحسابات الختامية”.

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