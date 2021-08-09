مدرب الأولمبي يختار 30 لاعباً لمعسكر تركيا الاثنين 09 آب 2021

اختار مدرب منتخبنا الاولمبي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، القائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي خلال الايام المقبلة، وتألفت من 30 لاعبا. وقال المدير الاداري لمنتخبنا الاولمبي، جليل صالح: إن المدرب التشيكي قرر دعوة 30 لاعباً للمعسكر الخارجي الذي من المؤمل أن يقام في تركيا للفترة من الثامن عشر حتى الواحد والثلاثين من الشهر الحالي. واضاف أن اختيار القائمة النهائية جاء بعد اطلاع المدرب على مستويات اللاعبين خلال المعسكر الداخلي للمنتخب في محافظة كربلاء المقدسة، الذي ضم 54 لاعباً. وأوضح أن سوكوب سيختار 28 لاعباً للمعسكر الخارجي من مجموع 30 لاعبا من الذين جرت دعوتهم للقائمة النهائية، وذلك في حال حدوث إصابة لأحد اللاعبين أو بسبب عدم الجاهزية التي قد تعيق التحاقهم بالتحضيرات. وأشار صالح الى أن دعوة اللاعبين المغتربين للمعسكر الخارجي قد تكون صعبة لكونه خارج ايام الفيفا، وأغلب اللاعبين يلعبون مع انديتهم حالياً تحضيراً للموسم الجديد، والتحاقهم سيتم بأقرب تجمع للمنتخب خلال الفترة المقبلة في (فيفا دي)، والمدرب على تواصل مباشر مع جميع اللاعبين الذين ستتم دعوتهم.

وضمت قائمة الاولمبي النهائية لحراسة المرمى كلا من مصطفى عذاب وعماد عيسى وعبد العزيز عمار وحسن أحمد، بينما ضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الباقر كريم وناجي ناطق وعباس ياس وسالم أحمد وعلي شوقي وحسن رائد ومنتظر عبد الامير ورافد طالب ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم ومنتظر محمد جبر واحمد حسن مكنزي وعلي محسن وصهيب رعد واحمد سرتيب وزيد تحسين وكرار محمد ووكاع رمضان وعبد الامير عبد الكاظم ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل وأثير صالح واحمد زامل وعمار غالب وصادق زامل واحمد هديب.

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