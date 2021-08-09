من وثائق ثورة #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب  اللائحة السوداء

بعض المجرمين الذين شاركوا بقتل #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب ‘ و أتباعه ، مباشرة ، أو مشاركة ً ، أو تأييدا ً ، أو تمهيدا ً.. رتبها حسب الحروف الأبجدية و نقلها #الدكتور_صاحب_الحكيم لندن

أ – * أب عذراء … البكماء الذي أخفى زوج إبنته سنان بن أنس النخعي في بيته و قام بتمثيلية وفاته الكاذبة التي إكتشفها كيانأ بو عمرة.

* ابن أبي جويريه المزني قال للإمام الحسين : أبشر بالنار فقال الإمام الحسين : اللهم أذقه عذاب النار. فمات محترقا ً.

* ابن حوزة قال للإمام الحسين أبشر فقد تعجلت النار فأجابه ويحك أنا ؟ قال نعم قال الإمام الحسين ولي رب رحيم و شفاعة نبي مطاع.

* ابن حوشب شارك في قتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب مباشرة ً ، قتله إبراهيم بن مالك الأشتر في معركة الخازر ، و بعث برأسه إلى المختار.

* ابجر بن كعب التميمي سلب قناع َزينب ونزع قرطيها ، و سلب السروال الداخلي للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، و قتل عبدَ الله بن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب.

* ابن بشر القاضي قاتل فعلا ًالإمامَ الحسين بن علي بن أبي طالب.

* أبرص بن شيبان ، شارك في قتال الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* إبن الضبابي ( و هو غير شمر الضبابي) رفيق دربه شارك بقتال الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، و قد سبق له أن بايع #الإمام_علي_بن_أبي_طالب ، و نقض بيعته .

* ابن طارق بن كثير قاتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* اخ اسحاق بن حوية ( اسحاق الذي سحق جسم الحسين) سلب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ثوبَه.

* ابو أسماء بن بشر القابضي قاتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* ابو الأشرس … قاتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، قتله إبراهيم بن مالك الأشتر في الخازر ، و أرسل رأسه إلى المختار في الكوفة.

* ابو بريدة بن عوفة الأزدي من حملة رؤوس الشهداء إلى الشام .

* أبو جرهم الأسدي ، مقاتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، كان طعانا ً.

* الاخنس بن يزيد وطأ جسد الإمام الحسين بالحصان ، و سلب عمامته ، و خرم أذن صفية بنت الإمام الحسين ، و سحب فراش الإمام زين العابدين و قلبه على وجهه.

* الاخنس بن مرثد الحضرمي ، مقاتل ، سلاب.

* ابو بردة بن عوف الأزدي شارك بحمل رؤوس الشهداء الى الشام.

* ابو السماء بن بشرة مقاتل ضد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ع.

* ابو سنان لا يعرف أبوه ، مقاتل.

* ابو قدارالباهلي قائد كتيبة أموية النخيلة – كربلاء.

* ابو قدامة العامري ، كان يرمي السهامَ على جيش الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ع.

* ابو عزرة الضبابي مقاتل هجم على مخيم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، قُتل َ.

* ابو مرهم الأسدي ( مع لقيط بن أياس الجهمي) شاركا بقتل محمدَ بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب.

* ابو الحتوف الجعفي ، كان يرمي الحجارة على جيش الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* الأخوص بن ( غير معروف الأب) قاتل ، و ورد انه قُتل.

* ادلم بن غانم قاتل ، يقال أنه قُتل في المعركة.

* ازرق بن حارث الصيداوي منع بني أسد من الإلتحاق بالإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء المقدسة قبيل المعركة.

* اسحق بن حوية وطأ جسد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، بالخيل ، بأمر من عمر بن سعد بن أبي وقاص ، و سلب قميصَه .

* الأسود بن حنظلة التميمي ، سلب عائلةَ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* اسماء بن خارجة الفزاري ( و هوغير اسماء بن خارجة الآخر) طلب منه عبيد الله بن زياد ( و من محمد بن الأشعث ، و عمرو بن الحجاج الزبيدي) إحضار هانيء بن عروة فأحضروه، فضربه بن زياد حتى أدماه ، ثم أُستشهد هانيء.

* اسيد بن مالك الحضرمي داس جسد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، و قتل عبدَ الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، و قيل عبد الله بن مسلم ، شارك بنهب خيام عائلة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، قتله المختار بن عبيد الثقفي.

* الأسود بن خالد ، سلب الإمامَ الحسين بن علي بن أبي طالب نعليه.

* أم هجام تهجمت على الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بكلمات غير لائقة عندما مر رأسه المحمول على الرمح أمام دارها في الكوفة أمام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب.

ب – * بجدل بن سليم الكلبي سلب الإمامَ الحسين بن علي بن أبي طالب خاتَمه ، و قطع إصبعَه.

* بحير بن عمرو الجرمي سلب الإمام َ الحسين بن علي بن أبي طالب سرواله الفوقاني ، أُحرق َ بالنار.

* بديل بن صريم التميمي شارك بقتل حبيب بن مظاهر الأسدي و قطع رأسه.

* برير بن الرقاد قتل عبدَ الله بن مسلم بن عقيل بن ابي طالب بسهم.

* بشنك ، ( رستم) خادم الشمر ، فارسي ، قتل الشهيدة أم وهب ، بأمر من الشمر ، و هي بنت نمر بن قاسط و زوجة عبد اللّه بن عمير الكلبي، قتله يزدان تحت قيادة كيان في ثورة المختار.

* بشر بن حوط ( خوط) الهمداني قتل جعفرَ بن عقيل بن أبي طالب .

* بشر بن مالك المذحجي حمل رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب من كربلاء المقدسة إلى الكوفة.

* بشير بن حوص القابض مع (عثمان بن خالد الجهني) قتلا عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب .

* بكير بن حمران ، شارك بتعذيب صيفي بن فسيل أحد أصحاب حجر بن عدي سنة 51 هـ .. قطع شفة مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، ثم رمى بجسده من أعلى القصر، و سُحل مسلم في الكوفة .

* بكير بن حي التميمي ( مع هانيء بن ثبيت الحضرمي) قتلا عبد الله بن عمير الكلبي.

* بلال بن أُسيد ( بن السيدة طوعة) أخبرعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، الذي أخبر أبيه ، الذي أخبر عبيد الله بن زياد عن مكان مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، فتم إعتقاله وأٌستشهد بعدها مسلم.

ت – * تميم بن الحصين الفزاري خاطب الإمام الحسين قائلا ً : يا حسين أما ترون الى ماء الفرات و الله لا ذقتم قطرة منه ، فقال الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب هذا وأبوه في النار.

ث – * ثابت بن يزيد مولى الحصين بن نمير كان معه في معركة كربلاء المقدسة ثم في معركة الخازر سنة 76 ، و أحرق جسد َالشهيد إبراهيم بن مالك الأشتر.

* ثعلبة بن الأسود الأوسي سلب َ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب قوسَه.

ج * جابر بن يزيد الأزدي شارك في سلب عمامة َ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، خنقه العطش فسقط عن فرسه فوطأته الخيول ، فمات.

* جبيرة بن ….الكلبي قال للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب و أصحابه : إبشروا بالنار. شب به فرسه ، فسقط في الخندق على أم رأسه ، فمات.

* جرير بن مسعود الحضرمي إشترك في سلب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب قوسَه ، و حُلله ، أُحرق بالنار.

* جعوبة بن حوية الحضرمي سلب ثوب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ثوبَه

* جميع بن الخلق الأسدي ( الأودي) سلب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سيفَه ( و هو ليس سيف ذي الفقار ) ، و قيل سلبه المدعو القلافس النهشلي.

ح – * الحارث بن الكندي سلب الإمامَ الحسين بن علي بن أبي طالب بغلتَه.

* الحارث بن عروة الطائي قتل الشهيدين إبراهيم و محمد ( طفلي) الشهيد مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، طمعا ً في جائزة عبيد الله بن زياد و لكن الأخير أمر بقتله ، و قطع رأسه و رفعه على القناة ، و رماه الأطفال بالحجارة ، ثم أُحرِق.

* الحارث بن وكيدة مساعد ( أبو بريدة بن عوف الأسدي ) حامل رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* حبيب بن بديل المدني سلب الإمامَ الحسين بن علي بن أبي طالب سيفَه الثالث .

* حبيب بن جماز الكوفي ، قائد كتيبة

* حجار بن ابجربن جابر البجلي أمير على 1000 بالجيش الأموي كاتب َ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، داعيا ً له بالقدوم إلى العراق ، ثم انضم لجيش الطاغية يزيد.

* الحر بن يزيد الرياحي التميمي أمير على 1000 مرتزق ، بالجيش الأموي، وعلى ربع تميم و همدان ، منع الإمام الحسين من الذهاب إلى الكوفة ، تاب.

* حرملة بن كاهل الأسدي قتل الرضيعَ عبد الله بن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. قتله المختار بن أبي عبيدة الثقفي.

* حسان بن أسماء بن خارجة زعيم فزارة عضو وفد عبيد الله بن زياد بن أبيه إلى مسلم بن عقيل بن أبي طالب.

* الحصين بن نمير التميمي ( السكوني) من حمص ، أمير على 4000 بالجيش الأموي، أعتقل الشهيد قيس بن مسهر الصيداوي ، قبل واقعة عاشوراء ، ورمى الإمامَ الحسين بن علي بالنبال ، وشارك بقتل حبيب بن مظاهر الأسدي. ممن حمل رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الشام ، قتله شريك بن جدير قائد تحت إبراهيم بن مالك الاشتر.

* حكيم بن الطفيل السنبسي ساهم بقتل العباسِ بن علي بن أبي طالب ، رماه بسهم ، بعد أن قطع يساره. وداس جسدَ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، نُصب جسمه هدفا ً للسهام حتى مات.

* حفص بن عمر بن سعد الزهري كان يحرِّض أباه على قتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب . و قال له لا تدع الإمام الحسين يصلي ، قتلته أمه السيدة جارية أمام أخيها المختار بن عبيد الثقفي .

* حرقوص مساعد حرملة الذي كان يرمي أنصار الإمام الحسين بالنبال ، و يدافع عنه في حصاره من قبل المختار بن أبي عبيد الثقفي.

* حمل بن مالك المحاربي ، شارك في القتال ، قُتل من قبل المختار بن عبيد الثقفي.

* حميد بن بكير الأحمري من شرطة عبيد الله بن زياد، و يقوم على رأسه ، منادي المعركة ، نادى في الناس : الرحيل الرحيل إلى الكوفة ، أخذ الأسرى بأمر من عمر بن سعد.

* حواش بن خولى بن يزيد الأصبحي ، أبوه إحتز رأس الإمام الحسين و وو) أول من دخل من باب الساعات إلى دمشق الشام حاملاً رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، في الأول من صفر 680 هجرية.

خ – * خولى ( خولي) بن يزيد الأصبحي الأيادي الدارمي قتل جعفراً، و عثمانَ بن الإمام علي بن أبي طالب بسهم ٍ ، أخوي العباس ، أخ شبل. و يقال أنه احتز رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب . ضرب الإمام الحسين بن علي ، بالسوط ، سلب قناعَ زينب بنت علي بن أبي طالب ، حمل رأس الإمام الحسين إلى عبيد الله بن زياد من كربلاء إلى الكوفة بأمر من عمر بن سعد. قتله عبد الله بن كامل الشاكري بقيادة المختار بن أبي عبيد الثقفي.

د – * دريد ( ذويد) كان يحمل راية عمر بن سعد بن أبي وقاص في كربلاء المقدسة.

ر – * راشد التركي (جلاد) عبيد الله بن زياد قاتل هانيء بن عروة بالسيف في سوق الأغنام ، بالكوفة ، بأمر من عبيد الله بن زياد.

* رجاء بن منقذ العبدي داس جسدَ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بحوافر الخيل ، بأمر من عمر بن سعد ، قتله المختار بن أبي عبيد الثقفي ، سحقا ً بالخيول.

* رحيل بن خيثمة الجعفي سلب قوسَ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، و حُلَلَه ، أُحرق بالنار.

* رستم إسمه الحقيقي بشنك، خادم عمر بن سعد ، فارسي قتل الشهيدة أم وهب و قتل “ضربي” مساعد المختاربن أبي عبيد الثقفي .

* رضي بن منقذ العبدي قتل الشهيد َ برير بن خضير.

* رقاد بن مالك البجلي سلب ورس َ ( نبات طيب كالزعفران) الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، قتله المختار بن عبيدة الثقفي في السوق.

ز – * الزبير بن الأروح التميمي مع هانيء بن أبي حية الوادعي الهمداني أخذا رؤوس الشهداء : مسلم بن عقيل و هاني بن عروة و عمارة بن صلخب الأزدي إلى يزيد بن معاوية.

* زحر بن بدر الجعفي قتل الشهيد َ أبا بكر بن الإمام علي بن أبي طالب ، (و قيل قتل من قبل عقبة الغنوي) ، و قتل الشهيد َ محمد َ الأصغر بن علي بن أبي طالب ، و الشهيد َ عمر َ بن علي بن أبي طالب.و من حملة رؤوس الشهداء الى الشام.

* زرعة بن أبان الدارمي شارك بقتل الشهيد َ العباس بن علي الأصغر ، و أمر بقطع الماء عن جيش الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، و رماه بالسهام فثبت أحداهن في حنك الإمام .

* زرعة بن شريك ضرب يسرى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* زويد مولى عمر بن سعد حامل الراية.

* زياد بن ورقاء الحنفي شارك بقتل ،( بالإشتراك مع حكيم بن الطفيل السنبسي) العباسَ بن علي بن أبي طالب.

* زيد بن الرقاد الجهني ( الجنبي ؟) قطع يد َ العباس بن علي بن أبي طالب اليمنى.و إشترك بقتله ، و قتل الشهيد عبدَ الله بن مسلم بن عقيل مع يزيد بن ورقاء ، كان يرمي بالحجارة.

س – * سالم بن خيثمة داس جسد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، قتله المختاربن أبي عبيد الثقفي سحقا ً بالخيل .

* سالم مولى عبيد الله بن زياد ، أول من طلب المبارزة ، فخرج إليه الشهيد عبد الله بن عمرو الكلبي من بني عليم ، فقتله.

* سرجون مولى معاوية بن أبي سفيان أخرج وصية معاوية ليزيد بتعيين عبيد َ الله بن زياد و أكد عليه على حرب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب .

* سليمان بن عوف الحضرمي قتل الشهيد َسليمان مولى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* سنان بن أنس النخعي ضرب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بالسيف، و طعنه بالرمح، إحتز رأس الإمام الحسين ، و قيل شمر، و أخذ تكة سرواله. قتله كيان أبو عمرة قائد عند المختار بن عبيد الثقفي.

* سنان بن أنس الأيادي حمل رأس الشريف طمعا ً بالجائزة ، قتله عبيد الله بن زياد تهربا ً من الجائزة.

* سنان بن يزيد النخعي هل هو سنان أعلاه ؟ كان في جيش عبيد الله بن زياد في الخازر ، أسره إبراهيم بن مالك الأشتر ، و قتله.

* سويد بن عبد الرحمن المِنقري بعثه إبن زياد في خيل إلى الكوفة لاعتقال كل من تخلف عن قتال الإمام الحسين ، وقد اعتقل زائرا ً شاميا ً بريئا ً سلمه لابن زياد فقتله.

ش – * شبث بن ربعي الرياحي التميمي قائد 1000 مقاتل على الرجالة بالجيش الأموي ، فرق الناس عن مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، ضرب وجهَ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بالسيف، زيّنَ مسجدَه فرحا ً بقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.قتله عبد الله بن الحر.

* شبل بن يزيد الاصبحي يقال أنه إحتز رأس الإمام الحسين بن علي ؟ و أعطاه لأخيه خولى ؟

* شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري ضرب عارضَ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب من خلفه ، أحرقه المختار بن أبي عبيد الثقفي بالنار.

* شريح القاضي بن الحارث ( أبو أمية) أعان معاوية على قتل حجر بن عدي كما أعان عبيد الله بن زياد على قتل هاني بن عروة و مسلم بن عقيل مما مهد لقتل الإمام الحسين بن علي بن ابي طالب.

* شمر بن ذي الجوشن العامري الضبابي قائد 4000 مقاتل على ميسرة الجيش الأموي قتل الأسيرَ نافع بن هلال البجلي، إحتز رأس الإمام الحسين بن علي. قتله كيان بأمر من المختار بن أبي عبيد الثقفي و أمر مهران بقطع رأسه و حمله للمختار بن أبي عبيد الثقفي.

* شهر بن حوشب السليمي أحد أفراد كتيبة الرماة الذين بعثهم عمر بن سعد إلى الحصين بن نمير ، قاتل في معركة الخازر.

ص – * صالح بن وهب الجعفي داس جسد َ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، قتله المختار بن أبي عبيدة الثقفي، دوسا ً بالخيل كما فعل هو بالإمام الحسين.

* صالح بن وهب المزني طعن الإمام َ الحسين بن علي على خاصرته.

ط – * طارق بن ظبيان الأزدي شارك بحمل رؤوس الشهداء الى الشام.

ع – * عامر بن حريمة التميمي قائد كتيبة.

* عامر بن صعصعة قتل عبدَ الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب.

* عامر بن نهشل التميمي قتل محمدَ بن عبد الله بن أبي طالب (أخ عون من أبيه ).

* عبد الرحمن البجلي ، مقاتل بجيش الأمويين ، قتله المختار بن أبي عبيد الثقفي.

* عبد الرحمن بن أبي سبره الجعفي كان على ربع مذحج في الجيش الأموي.

* عبد الرحمن بن الأشعث أخ محمد ( و أخ سمية التي سمت زوجها الإمام الحسن بن علي ) قتل َ الشهيد عمرو بن الحجاج.

* عبد الرحمن بن حصن مبعوث عزرة بن قيس التميمي إلى عمر بن سعد لطلب النجدة.

* عبد الرحمن بن أبزي ، شامي، كان في جيش عمر بن سعد من ضمن الـ 4000 الذين قاتلوا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* عبد الرحمن بن أبي خشكارة البجلي شارك في السلب ، فقتله المختار بن أبي عبيد الثقفي.

* عبد الله الضبابي شارك مع عبد الله بن خشكارة البجلي في قتل مسلم بن عوسجة.

* عبد الله بن أسيد الجهني قاتل الإمامَ الحسين بن علي بن بي طالب ، قتله المختار بن أبي عبيد الثقفي.

* عبد الله بن أياس السلمي من جملة قتلة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، أسره إبراهيم بن مالك الأشتر في معركة الخازر ، و قتله و قطع رأسه وأرسله إلى الكوفة.

* عبد الله بن قيس الخولاني ، شارك في سلب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، أخرجه المختار بن عبيد الثقفي إلى السوق في الكوفة فضربه .

* عبد الله بن الحصين الأزدي ، تهجم على الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بكلام فاحش ، بمنع الماء عنه حتى يموت عطشا ً…

* عبد الله بن حوزة التميمي شارك في معركة كربلاء ، تعلقت رجله اليسرى بالركاب و ارتفعت رجله اليمنى فقطعها الشهيد مسلم بن عوسجة ، فهاجت به فرسه فضربت برأسه الحجر حتى قتل.

* عبد الله بن خشكارة البجلي شارك مع عبد الله الضبابي في قتل الشهيد مسلم بن عوسجة.

* عبد الله بن سهيل الأزدي كان على ربع أهل المدينة بالجيش الأموي.

* عبد الله بن قطبة ( قطنة ) الطائي قتل الشهيد عونَ بن عبد الله بن أبي طالب ( بن زينب)

* عبد الله بن قيس قتله عبد الله بن كامل بأمر من المختار بن أبي عبيدة الثقفي ، أخذ برنسَ الإمام الحسين بن أبي طالب.

* عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي كتب الى يزيد بتعيين أميرٍ قوي للكوفة لحرب الإمام الحسين بن أبي طالب.

* عبد الله بن زهير كان على ربع أهل المدينة في الجيش الأموي.

* عبد الله بن عروة الخثعمي كان يرمي السهام ، رمى 12 سهما ً على أصحاب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. و شارك بقتل جعفر بن عقيل بن أبي طالب.

* عبد الله بن مسلم الحضرمي ، مع عمارة بن عقبة بن الوليد بن أبي معيط ) كتب الى يزيد بتعيين أمير قوي للكوفة بدل النعمان بن بشير ، ضد مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، مما مهد لحرب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* عبيد الله بن الحر نديم حرملة بن شاهك و يقدم له الخمر قتل شبث بن ربعي ، هرب الى مصعب بن الزبير ، و نجا.

* عبيد الله بن زياد بن أبيه أمير الكوفة من قبل يزيد بن معاوية ، أمر الجيش بقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب و أصحابه. قتله إبراهيم بن مالك الأشتر .

* عثمان بن خالد بن أسير الجهني ( مع بشير بن حوص القابض) قتل الشهيدَ عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب ، و قتل الشهيد َعبد الله الأكبر.

* عروة بن بطان الثعلبي قتل الشهيد َسويد بن عمرو بن ابي المطاع الخثعمي .

* عروة بن قيس الاحمسي كتب للإمام الحسين بالقدوم ثم قاتله بجيش عمر ين سعد.

* عروة بن عبد الله الخثعمي قتل الشهيد َجعفر بن عقيل بن أبي طالب .

* عزرة بن قيس الأحمسي (التميمي) على الخيل ومن حملة رؤوس الشهداء ، و كان ممن شهد ضد الشهيد حجر بن عدي. تبع الضحاك بن عبد الله المشرقي الهمداني ليقتله ، و كان ممن كاتب الإمام الحسين بن علي بالقدوم.

* عقبة الغنوي قتل الشهيد أبا بكر بن علي بن أبي طالب ، و قيل قتل من قبل زحر بن بدر الجعفي .

* علي بن قرضة بن كعب الانصاري (أخوه عمرو مع الإمام الحسين) !! هجم على أصحاب الإمام الحسين، ضربه نافعُ بن هلال الجملي المرادي فجرحه.

* عمارة بن عقبة بن الوليد بن أبي معيط ( مع عبد الله بن مسلم الحضرمي ) كتب الى يزيد بتعيين أمير قوي للكوفة بدل النعمان بن بشير ، ضد مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، مما مهد لحرب الإمام الحسين.

* عمر بن حريث رئيس شرطة عبيد الله بن زياد إعتقل الكثيرَ .

* عمر بن خالد العنزي شارك في سلب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، قتله المختار بن أبي عبيد الثقفي في سوق الكوفة.

* عمر بن سعد بن أبي وقاص القائد العام للجيش الأموي على 4000-6000 ، أمر بسحق جسد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، سلبه درعَه البتراء، قتله عبد الله بن كامل الشاكري بأمر من المختار بن عبيد الثقفي عام 66 هجرية.

* عمر بن عبيد الله بن العباس من جلاوزة عبيد الله بن زياد إستهزأ من مسلم بن عقيل.

* عمرو بن الحجاج الزبيدي قائد ميمنة الجيش الأموي، منع الماءَ عن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب باحتلاله الفرات ، طلب من ابن زياد باعتقال كل أفراد قبيلة الأزد ، قتل الشهيدَ مسلم بن عوسجة. قتله عبد ُ الرحمن بن محمد بن الأشعث و كلاهما مجرمان.

* عمرو بن حريث المخزومي رئيس شرطة عبيد الله بن زياد ، و خليفته على الكوفة عام 64 .

* عمرو بن خالد قتله المختار بن أبي عبيد الثقفي.

* عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي قتل القاسمَ بن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب.

* عمرو بن صبيح الصيداوي داس جسد َ الإمام الحسين بالخيل ، و قتل الشهيد َعبدَ الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، قتله المختار بن أبي عبيد الثقفي بعد تكبيل يديه ، و رجليه بالحديد ، و سحقه بالخيول.

* عمرو بن صدح الصداوي قتل أعدادا ً من أصحاب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* عمير بن حباب ، شامي ، كان من ضمن جيش عمر بن سعد الـ 4000 ألذي قاتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* عمير بن الخطاب ، بالجيش الأموي ، قتله بن زهير.

* عيهمة بن زهير الأسدي من كتيبة المجففة ، و أحد حاملي رؤوس الشهداء بعد إنتهاء المعركة إلى الشام.

غ – * غالب بن … الباهلي ، قاتل في الجيش الأموي ، قتله إيراهيم بن مالك الأشتر في معركة الخازر ، و أرسل رأسه إلى الكوفة.

ف – * فتاح مساعد حرملة بن شاهك الذي كان يرمي أنصار الإمام الحسين بن علي بالنبال ، و يدافع عنه في حصاره من قبل المختار بن أبي عبيد الثقفي.

* فرات بن سالم ، شامي ، كان من ضمن جيش عمر بن سعد الـ 4000 ألذي قاتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

ق – * قرة بن قيس الحنظلي التميمي مساعد عبيد الله بن زياد و حال رسائله.

* القشعم بن عمرو الجعفي قائد كتيبة النخيلة كربلاء.

* القعقاع بن سويد بن عبد الرحمن بن بجير نفذ أوامر عبيد الله بن زياد بالتطواف في الكوفة و اعتقال أي شخص لم يذهب لقتال الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب و قتله.

* القعقاع بن شور الذهلي كان يخذل الناس عن نصر الشهيد مسلم بن عقيل بأمر من عبيد الله بن زياد.

* قلانس بن النهشلي أحد الرماة الذين كانوا متواجدين على نهر الفرات بإمرة عمرو بن الحجاج الزبيدي ، لمنع وصول الماء للإمام الحسين بن علي.

* قيس بن الأشعث بن قيس الكندي على ربع ربيعة و كندة في الجيش الأموي، ( أخ سمية التي سمت الامام الحسن ع) ، سلب الإمامَ الحسين بن علي بن أبي طالب قطيفـَــته ، قتله المختاربن أبي عبيد الثقفي ، حرقا ً.

ك – * كثير مساعد حرملة الذي كان يرمي أنصار الإمام الحسين بالنبال ، و يدافع عنه في حصاره من قبل المختار بن أبي عبيد الثقفي.

* كثير بن عبد الله الشعبي إشترك بقتل الشهيد زهيربن القين.

* كثير بن شهاب بن الحصين الحارثي (شهد على حجربن عدي فقتله معاوية) كان يُخذّل الناس عن مسلم بن عقيل بأمر من عبيد الله بن زياد إعتقل عبد الأعلى بن يزيد الكلبي.

* كزمان مولى عبد الله بن أبي المحل شارك بمعركة كربلاء و حمل رسالة من عبيد الله بن زياد فيه أمان للعباس بن علي بن أبي طالب ، و إخوته ، فرفضوا .

* كعب بن جابر الأزدي قتل الشهيدَ برير بن خضير.

* كعب بن طلحة أمير على 3000 في جيش الأمويين.

ل – * لقيط بن أياس ( ناشر) الجهني (مع ابو مرهم الأسدي) شاركا بقتل الشهيد محمد بن مسلم بن عقيل. و قتل الشهيدَ محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب .

م – * مالك بن بشير الكندي أخذ برنسَ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، و درعه المسماة بـ ( السعدية) ، أصبح معتوها ً ، قتله المختار في الكوفة.

* مالك بن جريرة قال أبشر يا حسين فقد تعجلت النار .. فأجابه الإمام الحسين كذبت َ يا عدو الله.

* مالك بن النسير ( الهشيم) البدي من بني بداء ( كندة) ضرب رأس الإمام الحسين بن علي ، و شتمه، و كان رسول عبيد الله بن زياد، قتله المختار بن عبيد الثقفي عام 66 هـ .

* مالك بن يربوع التميمي أخذ من المعتقل عبد الله بن يقطر ، الكتاب َ الذي كان يحمله (و أعطاه إلى عبيد الله بن زياد ) ، الذي يطلب من الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بالقدوم ، فأمر عبيدُ الله بقتل الشهيد عبد الله بنَ يقطر.

* محمد بن الأشعث الكندي ( أخ سمية سمت الامام الحسن ) رئيس كنده قاتل الشهيد َمسلم بن عقيل بن أبي طالب، تكلم مع الإمام الحسين بسوء أدب. خدع مسلم بن عقيل ، قتله مهران قائد عند المختار بن أبي عبيدة الثقفي.

* محمد بن الأشعث الكوفي ، بشر الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بالنار ، رماه فرسه فعلقت رجله بالركاب ، فاخذت تضرب به الأرض ، فقطعت اعضاءه التناسلية حتى مات.

* مخفر بن ثعلبة القرشي قاد ركب السبايا مع شمر بن ذي الجوشن ، إلى الشام.

* مرة بن منقذ بن النعمان العبدي قتل الشهيدَ علي الأكبر بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

* مرة (مري) بن معاذ الأحمري أحد أفراد شرطة عبيد الله في الكوفة و كان في معركة كربلاء ، أراد قتل الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بأمر من عبيد الله بن زياد.

* مروان بن الحكم طالب الوليد بن عتبة والي المدينة بقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، فورا ً بالمدينة المنورة.

* مسلم بن عمرو الباهلي معتمد يزيد ، حمل رسالته بتعيين عبيد الله بن زياد واليا ً للبصرة ليكون واليا ً على الكوفة و طلب من الشهيد هاني بن عروة أن يسلم الشهيد َمسلم بن عقيل إلى عبيد الله بن زياد ، مما مهد لقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* مضاير بن رهينة المازني أميرعلى 3000 بالجيش الأموي قاتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب .

* معاوية بن أبي سفيان مهّدَ لقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، بتعيين إبنه يزيد بالقوة ، و كتب وصية بتعيين عبيد الله بن زياد أميرا ً على الكوفة.

* معقل مولى و جاسوس عبيد الله بن زياد و ساعده الأيمن ، و دل على مكان الشهيد مسلم بن عقيل.

* المهاجر بن أوس شارك ( مع كثير بن عبد الله الشعبي) بقتل الشهيد زهير بن القين.

* مهران غلام عبيد الله بن زياد و جاسوسه و هو الذي تجسس على الشهيد مسلم بن عقيل بن أبي طالب .

ن – * ناشر قتل الشهيد محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب.

* ناعم فتاح مساعد حرملة الذي كان يرمي أنصار الإمام الحسين بالنبال ، و يدافع عنه في حصاره من قبل المختار بن أبي عبيد الثقفي.

* نافع بن هلال المرادي قتل الشهيدَ عمرو بن قرظة بن كعب الأنصاري

* نصر بن حرشة أمير على 2000 مقاتل بالجيش الأموي لقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء.

هـ – * هانيء بن أبي حية الوادعي الهمداني ( مع الزبير بن الأروح التميمي) أخذا رؤوس الشهداء : مسلم بن عقيل و هاني بن عروة و عمارة بن صلخب الأزدي إلى يزيد بن معاوية في الشام.

* هانيء بن ثبيت الحضرمي مرافق عمر بن سعد ، داس جسد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بالخيل ، قتل الشهيد َعبد الله بن عمير الكلبي ، و الشهيد َعبد الله بن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ، و الشهيد َين عبد الله و جعفر إبني علي بن أبي طالب ( أخوي العباس) ، قتله المختاربن أبي عبيد الثقفي ، سحقا ً بالخيل بعد تكبيله.

و- * واحظ بن ناعم ( هل هو واعظ أدناه) ؟ كان مشاركاً في معركة كربلاء بصفة مقاتل و هو أحد العشرة 10 الذين انتدبهم عمر بن سعد لسحق جسد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، فداسه

واعظ بن غانم شارك في رض جسد الأمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، سٌحق جسمه بعد تكبيله بالحديد ، حتى مات.

ي – * يزيد الاصبحي قتل الشهيدَ عثمان بن علي بن أبي طالب( أخ العباس) بسهم ثم احتز رأسه.

* يزيد بن الحارث الشيباني كتب للإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بالقدوم ، و لكنه قاتله في جيش عمر بن سعد ، و قال له الإمام الحسين ألم تكتب لي كتابا ً ؟ فقال لا ، فقال الإمام الحسين نعم فعلت َ ، قائد 1000 مقاتل.

* يزيد بن الحضين ، شامي ، كان من ضمن جيش عمر بن سعد الـ 4000 ألذي قاتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

* يزيد بن ركاب قائد 2000 مقاتل في جيش عمر بن سعد.

* يزيد بن سفيان حاول قتل الحر بن يزيد الرياحي فقتله الحر.

* يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الغاصب قاتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ، و أولاده ، و أنصاره ، و سبى عيالهم و أحرق خيامهم ، و عذب أطفالهم….

* يزيد بن معقل برز لقتل الشهيدِ برير بن خضير، و لكن بريرا ً قتله.

* يزيد بن ورقاء قتل الشهيد َعبد الله بن مسلم بن أبي طالب ، بالإشتراك مع زيد بن الرقاد الجنبي.

* يسار مولى زياد بن أبيه برز لقتل الشهيد عبد الله بن عمير الكلبي ، فقتله الشهيدُ عبد ُ الله.

جمعها

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

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