هيئة الاستثمار: ألف مشروع نسبة إنجازه 0‍%

كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، أمس الأحد، عن عدد المشاريع الكلية والمتلكئة، فيما أشارت إلى أن حزمة من المشاريع المتلكئة ستسحب الخميس المقبل.

وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن “أكثر من 1000 مشروع استثماري نسبة إنجازها صفر، في حين تبلغ نسبة الانجاز في 800 مشروع آخر حوالي 5‍%، وذلك من أصل 2300 مشروع هي مجمل المشاريع الاستثمارية في البلاد”.

وأوضحت النجار أن “قرار الحكومة بإيقاف المشاريع الاستثمارية التي تبلغ نسبة إنجازها 30‍% والمتخذ في وقت سابق، أدى لسحب إجازة من 40 إلى 50 مشروعا كحزمة أولى، فيما سيتم سحب الحزمة الثانية من إجازات المشاريع والتي يفوق عددها الحزمة الأولى يوم الخميس المقبل”.

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